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Вода: ключ к здоровому похудению без диет

Какое количество воды следует потреблять ежедневно для снижения веса

1:18
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Похудение — тема, которая всегда актуальна и вызывает множество дебатов. В этом контексте вода становится ключом к безопасному и эффективному снижению веса. Оптимальное количество потребляемой воды в день является объектом многих исследований и рекомендаций специалистов. Многие эксперты придерживаются правила, согласно которому необходимо употреблять не менее 1,5 литра воды в день, руководствуясь принципом: 30 миллилитров жидкости на каждый килограмм идеального веса, определяя идеальный вес по середине интервала нормальной массы тела. Например, для человека с весом 60 кг рекомендуемое количество воды составит: 60 кг x 30 мл = 1800 мл или 1,8 литра в день.

Какое количество воды следует потреблять ежедневно для снижения веса
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если ваша цель — похудение без жестких диет и вреда для организма, важно понимать, насколько ваш водный баланс находится в норме. Хотя может показаться, что контроль над уровнем жидкости менее эффективен, чем выбор подходящей диеты, не следует забывать, что вода играет ключевую роль в регулировании обмена веществ в организме, что делает ее важным регулятором метаболизма.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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