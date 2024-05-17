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Воздушный и очень вкусный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра и орехов пекан: рецепт для сладкоежек

Готовим морковный пирог с глазурью из сливочного сыра

1:44
Еда

Этот рецепт морковного пирога с глазурью из сливочного сыра станет вашим фаворитом. Он сочный, его легко приготовить из тёртой моркови, а главное — он такой вкусный!

Готовим морковный пирог с глазурью из сливочного сыра
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана белого сахара
  • 1,5 стакана растительного масла
  • 4 больших яйца
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 2 стакана пшеничной муки
  • 2 чайные ложки пищевой соды
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3 стакана тёртой моркови
  • 1 чашка нарезанных орехов пекан

Для глазури

  • 1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
  • 200 г сливочного сыра, размягчённого
  • 4 стакана сахарной пудры
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 чашка нарезанных орехов пекан

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки.
  2. Взбейте сахар, масло, яйца и 2 чайные ложки ванили в большой миске электрическим миксером. Смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте морковь, орехи пекан.
  3. Вылейте тесто в подготовленную форму.
  4. Выпекайте в разогретой духовке около 40 минут.
  5. Для приготовления глазури: взбейте масло, сливочный сыр, сахарную пудру и 1 чайную ложку ванили в большой миске электрическим миксером до получения однородной кремовой массы. Добавьте нарезанные орехи пекан. Остывший пирог смажьте глазурью.
МОРКОВНЫЙ ПИРОГ. Самый Простой и Вкусный Рецепт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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