Воздушный и очень вкусный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра и орехов пекан: рецепт для сладкоежек
Готовим морковный пирог с глазурью из сливочного сыра
1:44
Этот рецепт морковного пирога с глазурью из сливочного сыра станет вашим фаворитом. Он сочный, его легко приготовить из тёртой моркови, а главное — он такой вкусный!
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 стакана белого сахара
- 1,5 стакана растительного масла
- 4 больших яйца
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 2 стакана пшеничной муки
- 2 чайные ложки пищевой соды
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 2 чайные ложки молотой корицы
- 1/2 чайной ложки соли
- 3 стакана тёртой моркови
- 1 чашка нарезанных орехов пекан
Для глазури
- 1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
- 200 г сливочного сыра, размягчённого
- 4 стакана сахарной пудры
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 чашка нарезанных орехов пекан
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки.
- Взбейте сахар, масло, яйца и 2 чайные ложки ванили в большой миске электрическим миксером. Смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте морковь, орехи пекан.
- Вылейте тесто в подготовленную форму.
- Выпекайте в разогретой духовке около 40 минут.
- Для приготовления глазури: взбейте масло, сливочный сыр, сахарную пудру и 1 чайную ложку ванили в большой миске электрическим миксером до получения однородной кремовой массы. Добавьте нарезанные орехи пекан. Остывший пирог смажьте глазурью.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
МОРКОВНЫЙ ПИРОГ. Самый Простой и Вкусный Рецепт!