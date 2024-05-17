Воздушный и очень вкусный морковный пирог с глазурью из сливочного сыра и орехов пекан: рецепт для сладкоежек

Готовим морковный пирог с глазурью из сливочного сыра

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт морковного пирога с глазурью из сливочного сыра станет вашим фаворитом. Он сочный, его легко приготовить из тёртой моркови, а главное — он такой вкусный!

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 стакана белого сахара

1,5 стакана растительного масла

4 больших яйца

2 чайные ложки ванильного экстракта

2 стакана пшеничной муки

2 чайные ложки пищевой соды

2 чайные ложки разрыхлителя

2 чайные ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки соли

3 стакана тёртой моркови

1 чашка нарезанных орехов пекан

Для глазури

1/2 стакана сливочного масла, размягчённого

200 г сливочного сыра, размягчённого

4 стакана сахарной пудры

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чашка нарезанных орехов пекан

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки. Взбейте сахар, масло, яйца и 2 чайные ложки ванили в большой миске электрическим миксером. Смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте морковь, орехи пекан. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке около 40 минут. Для приготовления глазури: взбейте масло, сливочный сыр, сахарную пудру и 1 чайную ложку ванили в большой миске электрическим миксером до получения однородной кремовой массы. Добавьте нарезанные орехи пекан. Остывший пирог смажьте глазурью.