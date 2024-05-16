Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman

Продюсер Димы Билана разместила в "Инстаграме"* кадры, на которых показала, как кормит по утрам четырёхлетнего наследника.

Мальчик сидит за сказочно сервированным столом, на котором красуется огромный букет роз и расставлены фигурки животных. Ребёнок по просьбе матери перечислил всех зверьков на своём столе: кота, зайцев и кроликов.

На фоне всего этого великолепия завтрак ребёнка выглядит вполне скромным. На маленькой тарелочке лежит жаренное яйцо и огромная ягода клубники. Арсений предпочёл скушать ягоду, оставив яйцо без внимания.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской