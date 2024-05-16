Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.
Продюсер Димы Билана разместила в "Инстаграме"* кадры, на которых показала, как кормит по утрам четырёхлетнего наследника.
Мальчик сидит за сказочно сервированным столом, на котором красуется огромный букет роз и расставлены фигурки животных. Ребёнок по просьбе матери перечислил всех зверьков на своём столе: кота, зайцев и кроликов.
На фоне всего этого великолепия завтрак ребёнка выглядит вполне скромным. На маленькой тарелочке лежит жаренное яйцо и огромная ягода клубники. Арсений предпочёл скушать ягоду, оставив яйцо без внимания.
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Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.