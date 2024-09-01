Какую выбрать сумку: 5 главных тенденций осени

Темно-вишневый цвет аксессуаров стал самым модным в этом сезоне

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Журнал Glamour перечислил 5 главных тенденций осени, которые помогут выбрать актуальную сумку:

Фото: freepik.com by user15285612, PDM

1. Бордовый цвет. В 2024 году цвет темной вишни является мегаактуальным. Он прекрасно сочетается с черным, темно-синим, серым и даже голубым. Такая сумка станет настоящей долгосрочной инвестицией и наверняка будет актуальна и в следующем году;

2. Заклепки. Судя по модным показам, можно говорить о возвращени стиля бохо, а, значит, и заклепки на аксессуарах (как и на одежде) снова будут актуальны;

3. Сумка-полумесяц. Практичный дизайн таких сумок хорошо подходит для повседневного ношения. Они также являются альтернативой сумкам-тоут и идеальны для выхода в свет или вечеринок;

4. Ремешки. Обилие ремешков, как декоративных, так и действующих, стало одним из самых неожиданных трендов этой осени. Ремешки являются еще одним намеком на индивидуальный стиль. Если даже окружающих и не привлекает внимания форма вашей сумки, то то, как именно вы ее носите, теперь может внести в образ определенную изюминку;

5. Брелоки для сумок. Также еще один тренд, в популярности которого сомневаться не приходится.

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