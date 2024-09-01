Белоруссия продолжит развивать сотрудничество с Уфой

Башкортостан и Белоруссия продолжают сотрудничество

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подтвердил намерение продолжать эффективное сотрудничество между Белоруссией и Уфой в различных областях и совместно реализовывать проекты, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это заявление было сделано в рамках мероприятий, посвященных 450-летию Уфы, где также присутствовали полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Абхазии Аслан Бжания и другие гости.

В ходе празднования гости возложили цветы к памятнику Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Головченко отметил, что Белоруссия и Башкортостан имеют прочные связи благодаря общей истории, культуре и человеческим ценностям, и эта связь останется неизменной в будущем.

Кроме того, гости посетили национальный музей Башкирии, где представлены экспонаты патриотической тематики, включая награды, врученные участникам специальной военной операции. На данный момент выдано более 900 таких наград.

Уточнения

Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.





Награ́да — что-либо, выдаваемое (даваемое, присваиваемое) в качестве поощрения за заслуги, отличия, в знак благодарности кем-либо за что-либо.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.