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Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького

Жареные баклажаны с луком на зиму: делаются с чесноком и острым перцем
1:39
Еда

Жареные баклажаны с луком на зиму — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить заранее и наслаждаться им в холодное время года. Для приготовления вам понадобятся баклажаны, растительное масло, чеснок, острый перец, лук, вода, соль, сахар и уксус.

Жареные баклажаны с луком на зиму: делаются с чесноком и острым перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Massimoweb, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (из этого количества получаются 2 литровые банки закуски):

  • очищенные баклажаны — 2 кг,
  • чеснок — 2 головки,
  • острый перец — 2 штуки,
  • лук — 2 штуки,
  • растительное масло — несколько столовых ложек (для жарки),
  • вода — 250 мл,
  • сахар — 2 ч. л.,
  • соль — 2 ч. л.,
  • уксус 9% — 125 мл.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Очистите баклажаны и нарежьте их на небольшие плоские дольки толщиной около половины сантиметра.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистого цвета с обеих сторон.
  3. Измельчите чеснок и острый перец в блендере.
  4. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  5. Смешайте баклажаны с чесноком, острым перцем и луком.
  6. Растворите соль, сахар и уксус в воде.
  7. Залейте полученным рассолом баклажаны и тщательно перемешайте.
  8. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам.
  9. Поставьте банки в кастрюлю с водой, доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 35 минут.
  10. Закройте банки крышками и храните в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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