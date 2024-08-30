Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького

Жареные баклажаны с луком на зиму: делаются с чесноком и острым перцем

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные баклажаны с луком на зиму — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить заранее и наслаждаться им в холодное время года. Для приготовления вам понадобятся баклажаны, растительное масло, чеснок, острый перец, лук, вода, соль, сахар и уксус.

Фото: commons.wikimedia.org by Massimoweb, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (из этого количества получаются 2 литровые банки закуски):

очищенные баклажаны — 2 кг,

чеснок — 2 головки,

острый перец — 2 штуки,

лук — 2 штуки,

растительное масло — несколько столовых ложек (для жарки),

вода — 250 мл,

сахар — 2 ч. л.,

соль — 2 ч. л.,

уксус 9% — 125 мл.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Очистите баклажаны и нарежьте их на небольшие плоские дольки толщиной около половины сантиметра. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистого цвета с обеих сторон. Измельчите чеснок и острый перец в блендере. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Смешайте баклажаны с чесноком, острым перцем и луком. Растворите соль, сахар и уксус в воде. Залейте полученным рассолом баклажаны и тщательно перемешайте. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Поставьте банки в кастрюлю с водой, доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 35 минут. Закройте банки крышками и храните в прохладном месте.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

