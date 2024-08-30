Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького

Жареные баклажаны с луком на зиму — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить заранее и наслаждаться им в холодное время года. Для приготовления вам понадобятся баклажаны, растительное масло, чеснок, острый перец, лук, вода, соль, сахар и уксус.
Фото: commons.wikimedia.org by Massimoweb, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты (из этого количества получаются 2 литровые банки закуски):
очищенные баклажаны — 2 кг,
чеснок — 2 головки,
острый перец — 2 штуки,
лук — 2 штуки,
растительное масло — несколько столовых ложек (для жарки),
вода — 250 мл,
сахар — 2 ч. л.,
соль — 2 ч. л.,
уксус 9% — 125 мл.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Очистите баклажаны и нарежьте их на небольшие плоские дольки толщиной около половины сантиметра.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте баклажаны до золотистого цвета с обеих сторон.
Измельчите чеснок и острый перец в блендере.
Нарежьте лук тонкими полукольцами.
Смешайте баклажаны с чесноком, острым перцем и луком.
Растворите соль, сахар и уксус в воде.
Залейте полученным рассолом баклажаны и тщательно перемешайте.
Разложите баклажаны по стерилизованным банкам.
Поставьте банки в кастрюлю с водой, доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 35 минут.
Закройте банки крышками и храните в прохладном месте.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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