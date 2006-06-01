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Автор Любовь Петрухина

12 правил пляжного отдыха с детьми

Туризм

По мнению медиков, начало лета — идеальное время для поездки на отдых с детьми. Если июль и август на пляжах экзотических стран могут показаться для маленьких туристов слишком жаркими, то в первый месяц летних каникул наши отпрыски смогут хорошенько прогреться на солнышке и вдоволь накупаться. Однако нельзя забывать, что развлечения на белоснежных пляжах таят для ребятишек не мало опасностей, особенно с непривычки. Поэтому, чтобы долгожданный отдых не омрачился  досадными недомоганиями, предлагаем соблюдать несложные правила.

12 правил пляжного отдыха с детьми. 12 правил пляжного отдыха с детьми

1. В первую очередь, не стоит отправляться на пляж прямо с самолета. Если малышу еще нет 5, то развлечение это стоит отложить до следующего дня.

Дайте ему привыкнуть, разведать окрестности.

Причем делать это лучше как минимум в шортах, майке и панамке, а не голышом. Головной убор абсолютно необходим во все светлое время суток

2. Обязательно намажьте ребенка солнцезащитным кремом. При этом для грудничков он должен быть с очень высоким показателем защиты, например SPF-60. Детям от года до десяти высокая защита от солнца особенно нужна в первые 3-4 дня отдыха.

Защитный фактор должен быть не менее SPF-30. Потом можно постепенно снижать степень защиты, за неделю дойдя до SPF-10, однако здесь необходимо ориентироваться на тип кожи вашего малыша.

В любом случае желательно не позволять детям находиться под прямыми солнечными лучами с 12 до 17 часов.

3. Даже если в вашем отеле нет предупреждения об опасности использования для питья воды из-под крана, детям лучше использовать бутылированную воду даже для чистки зубов.

4. В отношении пищевых продуктов главное правило старо как египетские пирамиды: прежде чем что-либо съесть, ребенок должен непременно вымыть руки с мылом. Также не следует в первые 3-4 дня лакомиться непривычными продуктами. Особенно перед купанием. Позавтракать малыш может булочкой и легким йогуртом, а уже на пляже его можно периодически угощать фруктами.

Кстати, фрукты купленные на базаре после традиционного мытья с мылом нужно еще раз ополоснуть водой из бутылки. Вода и мыло также должны быть вашими постоянными спутниками в поездках на экскурсии.

5. Хотя при большинстве отелей есть бассейны со всевозможными горками и иными увеселениями, ни одно из подобных развлечений все же не сможет сравниться для ребенка с купанием в настоящем море. И, как это ни странно, простудные заболевания у детей на морских курортах чаще всего происходят именно из-за неуемной заботы родителей. За все утро, проведенной на пляже, ребенку разрешают искупаться от силы раза два. При этом за большой отрезок времени, проведенный на суше, тело ребенка перегревается и при следующем купании разница температур воды и тела будет слишком велика.

Как раз из-за этого ребенок и может простудиться. Поэтому водные игры и перерывы между ними должны соотноситься примерно один к одному: в среднем 15 минут купания на 10-15 минут отдыха.

12 правил пляжного отдыха с детьми. 12 правил пляжного отдыха с детьми

6. Однако главный родительский страх — это, безусловно, чтобы ребенок не нахлебался воды и, не дай бог, не утонул. Даже если на пляже есть спасатели, зорко следящие за купающимися, ребенка, не умеющего плавать, нельзя отпускать в воду одного. И если даже он играет на мелководье, то наденьте на него хотя бы надувные нарукавники.

7. Чаще всего часть моря прилегающая к пляжу отеля ограждена буйками или другими сигнальными приспособлениями. Обязательно расскажите своему отпрыску о том, что это не обозначение границы отеля, а линия безопасности.

Пляжные развлечения для детей

8. Специфика экзотических морей, например Красного в Египте, в обилии и разнообразии морских обитателей. Знакомство с ними для ребенка от года до 4 лет лучше совершать в процессе экскурсии на прогулочной "подводной лодке". После 5 лет ребенку смело можно предлагать маску и ласты. У снорклинга (плаванья с маской и ластами) существуют три опасности.

  • Первая: если ребенок не просто плывет по поверхности, ныряет под воду, то из-за изменения давления у него может "заложить уши". Избавиться от неприятного ощущения можно, зажав нос и резко выдохнув, или произведя жевательные движения челюстью. Главное не переусердствовать — при малейших болях в ушах нужно сокращать глубину погружений или вовсе от них отказаться. Если дискомфорт не проходит и на берегу — обратитесь к врачу.
  • Вторая: морские обитатели. Основное требование никого и ничего не трогать руками и тем более не поднимать со дна. Для детей это особенно актуально поскольку, завидев ярко окрашенного моллюска и ракообразного, они тут же стремятся завладеть им. А ведь самые красивые обитатели моря и есть, как правило, самые опасные. Помимо самих животных, для маленьких исследователей глубин представляет определенную опасность имеющаяся в некоторых странах морская полиция, которая бдительно следит за соблюдением прав водных жителей и немилосердно штрафует нарушителей их спокойствия.
  • Третья: опять-таки солнце. Поскольку подводный мир часто буквально завораживает, малыши настолько увлекаются его изучением, что чуть ли не часами плавают по водной поверхности, подставляя под солнечные лучи свои спинки. В итоге массу впечатлений от снорклинга портит серьезный ожог. Во избежание этого, важным дополнением к маске и ластам станет длинная майка, прикрывающая ягодицы.

9. Следует сказать также о том, что морское дно перед пляжами отлей, как правило, чистят, и вероятность наступить, допустим, на морского ежа, там мала. Но она сильно повышается на муниципальных и диких пляжах, а также ночью. Еще и поэтому, если вы прилетели поздно вечером, не следует тут же сломя голову бежать купаться и тем более позволять это делать детям, пока территория пляжа не исследована при свете дня. Ведь у вашего отеля может быть "домашний" коралловый риф, и ночь — это время активности его обитателей.

Детское здоровье во время пляжного отдыха

10. По прибытии в отель на всякий случай выясните расписание работы местного врача способ связи с ним. Также проштудируйте страховой полис и помните, что многие привычные для нас медикаменты в других странах имеют другие названия. И за исключением аспирина и парацетамола, лекарства окажутся для вас незнакомыми. Поэтому лучше просто объяснить симптомы и довериться медику.

12 правил пляжного отдыха с детьми. 12 правил пляжного отдыха с детьми

11. Наибольшую пользу детскому здоровью во время пляжного отдыха приносят, разумеется, солнце и море. Они же представляют наибольшую опасность.

Если ваш малыш все-таки перегрелся на солнце, в первую очередь перенесите его в прохладное помещение и разместите в положении полулежа.

Действия:

  • дать жаропонижающее,
  • болеутоляющее,
  • накрыть лоб прохладным влажным полотенцем,
  • постараться снизить температуру тела внешними средствами,
  • сразу же вызывать врача.

12. Если же ребенок пострадал при общении с водным миром, то сначала нужно разобраться, обо что малыш поранился. Если это просто царапина от мертвого коралла (с виду он напоминает обычный камень причудливой формы), ранку нужно промыть и обработать антисептиком.

Но если травму нанесли живые организмы — немедленно обратитесь к врачу.

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Темы море пляж солнце безопасность отдых с детьми здоровье детей
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