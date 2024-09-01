Как Минсельхоз планирует привлекать кадры в сельское хозяйство

Привлечение молодёжи в сельское хозяйство станет приоритетом Минсельхоза

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, в аграрной отрасли России произошло сокращение численности работников на 200 тыс. человек за прошлый год, сообщает Известия.

Фото: English Wikipedia by KF, PDM

Для решения проблемы Минсельхоз разрабатывает программу по привлечению кадров, в том числе формирование агроклассов в сельских школах к 2030 году. Также планируется создать хорошие условия для жизни на селе: комфортное жилье, качественное образование и возможности для досуга.

Министерство сельского хозяйства намерено формировать систему аграрного образования, начиная со школьного уровня. В 2024 году появится 21 пилотная школа в восьми регионах, связанные с профильными вузами.

Ведется работа по компенсированию до 90% затрат на обучение и практику для аграрных специальностей.

По оценкам Минсельхоза, в агропромышленном комплексе работает около 6 млн человек. Для увеличения производства на 25% к 2030 году необходимо привлечь дополнительных работников.

Также рассматривается привлечение мигрантов и создание комфортных условий для работы в селе.

Уточнения

Досу́г — время которое остаётся после выполнения обязательных дел.



Специальность (лат. specialis — особый, особенный; от species — род, вид) — комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профессии (эколог, парикмахер, хореограф, искусствовед, менеджер, религиовед, культуролог, инженер-строитель, слесарь-инструментальщик, слесарь-наладчик, врач-терапевт и так далее), например плотник на корабле, специальность которого была заколачивать болты, рамы и сверлить для них дыры и прочее назывался Брызгас.





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