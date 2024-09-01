Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Башкортостан и Белоруссия продолжают сотрудничество
Как сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством
Польза фитнес джампинга для здоровья
Обязателен ли полив овощей на огороде в сентябре? Рекомендации огородникам
Яблочный квас: готовится на основе яблочного сока, дрожжей и сахара
"По Индии за 450 дней": индийский мотогонщик попал в книгу рекордов Гиннеса за путешествие по стране
Прическа «боб» названа стрижкой, которая украсит любую форму лица
В какие безопасные финансовые инструменты стоит инвестировать этой осенью
Туристы стали чаще отдыхать в Крыму, чем годом ранее

Самые интересные сувениры и подарки из Хабаровского края

Хабаровский край: какие сувениры выбрать, чтобы привезти частичку Дальнего Востока
2:07
Туризм

Хабаровский край – один из самых живописных и интересных регионов Дальнего Востока России. Он привлекает туристов своей уникальной природой, богатой историей и самобытной культурой. Для того, чтобы увезти частичку этого края с собой, стоит обратить внимание на традиционные местные сувениры.

Хабаровский край: какие сувениры выбрать, чтобы привезти частичку Дальнего Востока
Фото: commons.wikimedia.org by Витюгова Женя, CC BY-SA 4.0

Одним из самых популярных сувениров из Хабаровского края являются изделия из дерева. Это могут быть статуэтки, фигурки животных, шкатулки, посуда, разделочные доски и многое другое. Особенно ценятся работы местных мастеров, которые вкладывают в свои изделия частичку души. Также в регионе широко распространены изделия из меха и кожи – теплые шапки, рукавицы, сумки, обувь.

Любители этнической культуры оценят сувениры, связанные с коренными народами края – нанайцами, негидальцами, ульчами и другими. Это могут быть традиционные украшения, амулеты, национальные костюмы, вышитые картины и гобелены. Такие сувениры не только помогут сохранить память о поездке, но и поддержат местных мастеров.

Для любителей природы отличным сувениром станут камни и минералы, добытые в Хабаровском крае. Регион богат месторождениями агатов, аметистов, яшмы и других полудрагоценных камней. Сувениры из них могут принимать самые разные формы – от брелоков и кулонов до декоративных ваз и статуэток.

Важно отметить, что при выборе сувениров стоит обращать внимание на их экологичность и легальность приобретения. Некоторые изделия, особенно связанные с дикой природой, могут подпадать под ограничения на вывоз. Поэтому перед покупкой следует уточнить все необходимые нюансы.

В целом, Хабаровский край предлагает множество интересных и самобытных сувениров, которые помогут сохранить яркие воспоминания о путешествии в этот самобытный регион Дальнего Востока.

Уточнения

Хаба́ровский край — субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр — город Хабаровск. Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края». Граничит на севере с Магаданской областью и Республикой Саха (Якутия), на западе с Амурской областью, на юго-западе с Еврейской автономной областью и КНР, на юго-востоке с Приморским краем.

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Крупнейший город Дальнего Востока с населением 615 570 чел. (2024), двадцать третий по численности населения город России.
 

Вкусные места в Хабаровске
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Яблочный квас: готовится на основе яблочного сока, дрожжей и сахара
"По Индии за 450 дней": индийский мотогонщик попал в книгу рекордов Гиннеса за путешествие по стране
Прическа «боб» названа стрижкой, которая украсит любую форму лица
В какие безопасные финансовые инструменты стоит инвестировать этой осенью
Туристы стали чаще отдыхать в Крыму, чем годом ранее
Темно-вишневый цвет аксессуаров стал самым модным в этом сезоне
Привлечение молодёжи в сельское хозяйство станет приоритетом Минсельхоза
Дизайнеры рассказали, как разнообразить скандинавский интерьер
Дёргается, но не заводится: 5 главных причин утренних проблем с запуском двигателя
Китай разрешил россиянам не сдавать биометрию при оформлении виз до конца 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.