Самые интересные сувениры и подарки из Хабаровского края

Хабаровский край: какие сувениры выбрать, чтобы привезти частичку Дальнего Востока

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хабаровский край – один из самых живописных и интересных регионов Дальнего Востока России. Он привлекает туристов своей уникальной природой, богатой историей и самобытной культурой. Для того, чтобы увезти частичку этого края с собой, стоит обратить внимание на традиционные местные сувениры.

Фото: commons.wikimedia.org by Витюгова Женя, CC BY-SA 4.0

Одним из самых популярных сувениров из Хабаровского края являются изделия из дерева. Это могут быть статуэтки, фигурки животных, шкатулки, посуда, разделочные доски и многое другое. Особенно ценятся работы местных мастеров, которые вкладывают в свои изделия частичку души. Также в регионе широко распространены изделия из меха и кожи – теплые шапки, рукавицы, сумки, обувь.

Любители этнической культуры оценят сувениры, связанные с коренными народами края – нанайцами, негидальцами, ульчами и другими. Это могут быть традиционные украшения, амулеты, национальные костюмы, вышитые картины и гобелены. Такие сувениры не только помогут сохранить память о поездке, но и поддержат местных мастеров.

Для любителей природы отличным сувениром станут камни и минералы, добытые в Хабаровском крае. Регион богат месторождениями агатов, аметистов, яшмы и других полудрагоценных камней. Сувениры из них могут принимать самые разные формы – от брелоков и кулонов до декоративных ваз и статуэток.

Важно отметить, что при выборе сувениров стоит обращать внимание на их экологичность и легальность приобретения. Некоторые изделия, особенно связанные с дикой природой, могут подпадать под ограничения на вывоз. Поэтому перед покупкой следует уточнить все необходимые нюансы.

В целом, Хабаровский край предлагает множество интересных и самобытных сувениров, которые помогут сохранить яркие воспоминания о путешествии в этот самобытный регион Дальнего Востока.

Уточнения

Хаба́ровский край — субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр — город Хабаровск. Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края». Граничит на севере с Магаданской областью и Республикой Саха (Якутия), на западе с Амурской областью, на юго-западе с Еврейской автономной областью и КНР, на юго-востоке с Приморским краем.



Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края. Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Крупнейший город Дальнего Востока с населением 615 570 чел. (2024), двадцать третий по численности населения город России.





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