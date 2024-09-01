Овощи в сентябре: когда и как часто поливать на огороде?

Обязателен ли полив овощей на огороде в сентябре? Рекомендации огородникам

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сентябрь — время сбора урожая, когда огородники наслаждаются плодами своих трудов. Однако даже в этот период за растениями нужен тщательный уход, включая полив. Стоит ли продолжать регулярное увлажнение овощей осенью или можно уже прекратить эти манипуляции?

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Сентябрь — неоднозначное время года для огорода. С одной стороны, ночные температуры постепенно снижаются, а дневная жара спадает. Влажность воздуха, как правило, повышается. Это означает, что потребность растений в регулярном поливе снижается.

Однако с другой стороны, многие овощные культуры продолжают активно развиваться и плодоносить даже в сентябре. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы — эти растения нуждаются в постоянном увлажнении почвы вплоть до самого окончания вегетации. Ведь их корневая система продолжает функционировать и поглощать влагу.

Кроме того, в сентябре могут внезапно наступить засушливые периоды с аномально высокими дневными температурами. В такие дни почва быстро пересыхает, и растения начинают испытывать недостаток влаги. Именно в эти моменты важно вовремя провести полив.

Так что же делать? Следует ли продолжать регулярно поливать овощи на огороде осенью или можно прекратить эту процедуру?

Ответ зависит от конкретных условий — состояния растений, погоды, характеристик почвы. Но в большинстве случаев разумно продолжать умеренный, но регулярный полив в сентябре.

Для зрелых, плодоносящих растений достаточно 1-2 поливов в неделю. Важно обращать внимание на признаки увядания или пересыхания листвы — это сигнал о необходимости дополнительной влаги.

Особенно важно поливать молодые, только что высаженные овощи, которые еще не успели сформировать мощную корневую систему. Для них сентябрьские дожди могут оказаться недостаточными.

Таким образом, поливать овощи на огороде в сентябре все-таки стоит. Разумный, умеренный полив сохранит растения в здоровом состоянии и не даст им завянуть перед наступлением холодов. А это позволит получить еще более богатый урожай.