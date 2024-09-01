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Как сделать стильный и качественный ремонт в квартире, не выходя за рамки ограниченного бюджета

Как сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством
1:11
Недвижимость » Ремонт

Не каждому под силу провести дорогой ремонт в квартире, не ограничивая себя в тратах. Поэтому экономия без ущерба качеству ремонта остаётся важной задачей для многих людей.

Как сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Какие аспекты стоит учитывать?

Потолки

Современным и популярным выбором остаются классические потолки, которые требуют значительных вложений в их отделку и покраску. Однако, есть более доступная альтернатива — натяжные потолки, которые могут имитировать привычный вид и стоить значительно дешевле. Они позволяют добиться отличного результата без лишних затрат.

Мебель

Индивидуальная мебель по заказу, конечно, выглядит стильно и уникально, но ее стоимость может оказаться слишком высокой. На начальном этапе обустройства квартиры можно выбрать готовые мебельные решения из магазинов. Это поможет существенно снизить расходы, не жертвуя функциональностью и эстетикой.

Напольное покрытие

Если бюджет ограничен, наиболее экономичный и практичный вариант для пола — это линолеум. Он не только прост в укладке, что позволяет сэкономить на услугах специалистов, но и лёгок в уходе.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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