Разбираемся, почему машина плохо заводится и как с этим справиться

Дёргается, но не заводится: 5 главных причин утренних проблем с запуском двигателя

2:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Знакомая ситуация? Вы спешите утром на работу, садитесь в машину, и.... она никак не хочет заводиться. Это может быть не только крайне неудобно, но и серьезно задержать вас. Чтобы избежать таких ситуаций, важно понять, что может быть причиной и что с этим делать.

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Севший аккумулятор

Одна из самых распространенных причин - севший аккумулятор. Особенно актуально это для зимнего времени, когда машина простаивает на холоде и аккумулятор быстро разряжается. Чтобы проверить именно эту причину, попробуйте завести машину с помощью "прикуривания" от другого автомобиля. Если после этого она заводится, значит, вам нужно заряжать или менять аккумулятор.

Проблемы с системой зажигания

Если даже после "прикуривания" машина не заводится, возможно, дело в неисправностях системы зажигания. Это могут быть поломки катушки зажигания, свечей, проводки и других элементов. В этом случае понадобится диагностика и ремонт специалистов.

Загрязнённый топливный фильтр

Застоявшееся топливо, пыль и грязь могут забить топливный фильтр, что приведет к плохому запуску двигателя. Проверьте, когда в последний раз вы меняли фильтр, и при необходимости замените его.

Неисправности датчиков

Машина может плохо заводиться, если есть проблемы с датчиками, отвечающими за работу двигателя - датчиками детонации, положения коленвала и так далее. Их неисправность сигнализирует о себе ошибками в работе двигателя.

Залитые свечи

Ещё одна возможная причина - залитые свечи зажигания. Это может произойти, если машину долго не заводили или если в двигатель попала влага. Придется проверить и при необходимости просушить свечи.

Что делать, если машина плохо заводится?

Если вы столкнулись с такой проблемой, прежде всего проверьте состояние аккумулятора и при необходимости зарядите или замените его. Также осмотрите свечи зажигания, топливный фильтр и другие элементы системы зажигания.

Если самостоятельно устранить неисправность не удается, обратитесь к автомеханику. Он сможет провести более глубокую диагностику и определить точную причину, чтобы решить проблему. Лучше перестраховаться и вовремя обратиться к специалисту, чем рисковать опоздать на работу или застрять где-то на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

