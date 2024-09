Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом

В Книге рекордов Гиннеса появилось новое достижение, запечатлевшее выдающийся подвиг индийского мотогонщика Венката Картика Тупили. В течение 450 дней он проехал по территории Индии более 140 000 км, ежедневный пробег составлял около 350 км на его мотоцикле Royal Enfield Himalayan.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Для признания рекорда действительным, Тупили должен был соблюдать строгие условия, включая отказ от повторного проезда по одной и той же дороге. По правилам, установленным ассоциацией рекордов Гиннеса, эти условия заняли около 40 страниц документации.

Изначально планировалось преодолеть 160 000 км, что эквивалентно четырем обходам Земли, но финальная дистанция оказалась на 20 000 км короче.

Для подтверждения своего достижения, Тупили предоставил более 20 000 фотографий, 5 000 видеозаписей, 458 GPS-файлов, около 460 свидетельских заявлений, а также счета за техническое обслуживание и публикации в средствах массовой информации. Общий объем предоставленных данных превысил шесть терабайт.

Уточнения

«Ги́ннесс Мировы́е реко́рды» (англ. Guinness World Records), также «Всеми́рная кни́га реко́рдов», «Кни́га реко́рдов Ги́ннесса» (англ. The Guinness Book of Records, до 1998 года) и «Кни́га мировы́х реко́рдов Ги́ннесса» (англ. The Guinness Book of World Records, в США) — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры