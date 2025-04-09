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Рабочая схема: тренировка для девушек, которая даёт результат — а не мучения

2:47
Спорт

Если ты решила заняться телом и впервые пришла в тренажёрный зал, это уже большой шаг — поздравляем! Но теперь главное не растеряться. Чтобы не заниматься впустую и не заработать травму, важно начать правильно: с плана, грамотной нагрузки и понимания своих целей.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Что нужно знать новичку

Перед стартом желательно проконсультироваться с тренером. Специалист:

  • Подберёт адекватную нагрузку.
  • Объяснит технику.
  • Учтёт твои особенности (в том числе противопоказания).
  • Подскажет, как питаться в период тренировок.

Помни: похудение на 70% зависит от питания и лишь на 30% — от тренировок.

Частые ошибки новичков

  • Занятия по настроению: сегодня беговая дорожка, завтра тяга, послезавтра отдых навсегда.
  • Отказ от свободных весов - а зря! Гантели и штанги дают лучшую форму, чем только тренажёры.
  • Боязнь перекачаться: у девушек нет физиологических условий для набора большого объёма мышц без специальных добавок и мужских дозировок тренировок.

С чего начать

Подходит для новичков — программа на всё тело 2-3 раза в неделю. Это поможет:

  • Укрепить мышцы.
  • Разогнать метаболизм.
  • Адаптироваться к нагрузке.

Примерный тренировочный план

  • Разминка (10-15 мин): беговая дорожка + суставная разминка (приседания, повороты, наклоны)

Тренировка №1

  • Выпады с гантелями — 3x15 на каждую ногу.
  • Становая тяга — 3x10.
  • Сгибание ног лёжа — 2x20.
  • Приседания с грифом — 2x10.
  • Упражнения на пресс — 3x25.
  • Подъём гантелей на бицепс — 3x15.
  • Скручивания — 2x10.

Тренировка №2

  • Шаги на степ — 3x20.
  • Берпи — 2x15.
  • Жим гантелей лёжа — 3x10.
  • Приседания со штангой — 2x10.
  • Подъём ног в висе — 2x10.
  • Разведение гантелей лёжа — 2x15.

Питание во время тренировок

При активных тренировках важно:

  • Увеличить количество белка.
  • Питаться 5-6 раз в день небольшими порциями.
  • Не переедать на ночь (особенно после зала).
  • Не голодать — иначе сил на тренировку не будет.

Вывод

Начни с простого, не гонись за идеалом и слушай своё тело. Красивое и подтянутое тело — результат системного подхода, а не недельной вспышки энтузиазма. Сильная — не значит большая. А стройная — не значит слабая.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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