Рабочая схема: тренировка для девушек, которая даёт результат — а не мучения

2:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если ты решила заняться телом и впервые пришла в тренажёрный зал, это уже большой шаг — поздравляем! Но теперь главное не растеряться. Чтобы не заниматься впустую и не заработать травму, важно начать правильно: с плана, грамотной нагрузки и понимания своих целей.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Что нужно знать новичку

Перед стартом желательно проконсультироваться с тренером. Специалист:

Подберёт адекватную нагрузку.

Объяснит технику.

Учтёт твои особенности (в том числе противопоказания).

Подскажет, как питаться в период тренировок.

Помни: похудение на 70% зависит от питания и лишь на 30% — от тренировок.

Частые ошибки новичков

Занятия по настроению: сегодня беговая дорожка, завтра тяга, послезавтра отдых навсегда.

сегодня беговая дорожка, завтра тяга, послезавтра отдых навсегда. Отказ от свободных весов - а зря! Гантели и штанги дают лучшую форму, чем только тренажёры.

- а зря! Гантели и штанги дают лучшую форму, чем только тренажёры. Боязнь перекачаться: у девушек нет физиологических условий для набора большого объёма мышц без специальных добавок и мужских дозировок тренировок.

С чего начать

Подходит для новичков — программа на всё тело 2-3 раза в неделю. Это поможет:

Укрепить мышцы.

Разогнать метаболизм.

Адаптироваться к нагрузке.

Примерный тренировочный план

Разминка (10-15 мин): беговая дорожка + суставная разминка (приседания, повороты, наклоны)

Тренировка №1

Выпады с гантелями — 3x15 на каждую ногу.

Становая тяга — 3x10.

Сгибание ног лёжа — 2x20.

Приседания с грифом — 2x10.

Упражнения на пресс — 3x25.

Подъём гантелей на бицепс — 3x15.

Скручивания — 2x10.

Тренировка №2

Шаги на степ — 3x20.

Берпи — 2x15.

Жим гантелей лёжа — 3x10.

Приседания со штангой — 2x10.

Подъём ног в висе — 2x10.

Разведение гантелей лёжа — 2x15.

Питание во время тренировок

При активных тренировках важно:

Увеличить количество белка.

Питаться 5-6 раз в день небольшими порциями.

Не переедать на ночь (особенно после зала).

Не голодать — иначе сил на тренировку не будет.

Вывод

Начни с простого, не гонись за идеалом и слушай своё тело. Красивое и подтянутое тело — результат системного подхода, а не недельной вспышки энтузиазма. Сильная — не значит большая. А стройная — не значит слабая.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

