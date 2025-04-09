Вырезка станет шедевром, если замариновать её вот так

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясная вырезка — настоящий деликатес. Она невероятно нежная, мягкая и… коварная. Именно с этим отрубом чаще всего происходят разочарования: вместо сочного шедевра — сухой "резиновый" кусок. Всё потому, что в вырезке почти нет жира — а значит, каждое движение ножа и градус температуры имеют значение.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Как выбрать хорошую вырезку

Это мышца вдоль позвоночника, которая почти не работает — отсюда и нежность. Свиная вырезка весит около 500 г и напоминает треугольник. Говяжья — крупнее, от 1 кг, и похожа на запятую. У неё должна быть свежая, светлая структура, чистый мясной запах и минимум плёнок.

Чтобы не пересушить мясо, используйте термометр:

для свинины — 70 °C при снятии с огня,

для говядины — в зависимости от степени прожарки (об этом ниже).

Как мариновать правильно

Соль — ваш главный союзник. Посолите за сутки до готовки — мясо станет сочнее и мягче. Минимум — за 15 минут. А дальше можно экспериментировать:

Аджика, чеснок, кориандр, чили — для яркого вкуса.

Оливковое масло, лимонная цедра, розмарин и тимьян — классика.

Йогурт, кефир, зелень и специи — для нежности.

Свинине достаточно постоять час при комнатной температуре, говядине лучше дать 4 часа, а в холодильнике маринад можно держать до суток.

Как готовить вырезку в 6 шагов

Удалите плёнки. Посолите и, при желании, замаринуйте. Обсушите, смажьте маслом. Обжарьте со всех сторон до золотистой корки. Доведите до готовности в духовке (150-160 °C). Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 3-15 минут.

Степени прожарки говядины

Medium rare (слабо) — 55-58 °C

Medium (средняя) — 59-63 °C

Medium well (выше средней) - 64-67 °C

Well done (полная) — 68-70 °C

Говядину можно готовить на любой вкус. А вот свинину всегда прожаривают полностью.

Что можно приготовить

Фаршированную вырезку — с сыром, орехами и зеленью

Рулет в беконе

Классика — медальоны, бефстроганов, азу

Сырые блюда — карпаччо, тартар, мясные суши (только из проверенного мяса!)

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



