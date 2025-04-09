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Вырезка станет шедевром, если замариновать её вот так

2:38
Еда

Мясная вырезка — настоящий деликатес. Она невероятно нежная, мягкая и… коварная. Именно с этим отрубом чаще всего происходят разочарования: вместо сочного шедевра — сухой "резиновый" кусок. Всё потому, что в вырезке почти нет жира — а значит, каждое движение ножа и градус температуры имеют значение.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Как выбрать хорошую вырезку

Это мышца вдоль позвоночника, которая почти не работает — отсюда и нежность. Свиная вырезка весит около 500 г и напоминает треугольник. Говяжья — крупнее, от 1 кг, и похожа на запятую. У неё должна быть свежая, светлая структура, чистый мясной запах и минимум плёнок.

Чтобы не пересушить мясо, используйте термометр:

  • для свинины — 70 °C при снятии с огня,

  • для говядины — в зависимости от степени прожарки (об этом ниже).

Как мариновать правильно

Соль — ваш главный союзник. Посолите за сутки до готовки — мясо станет сочнее и мягче. Минимум — за 15 минут. А дальше можно экспериментировать:

  • Аджика, чеснок, кориандр, чили — для яркого вкуса.

  • Оливковое масло, лимонная цедра, розмарин и тимьян — классика.

  • Йогурт, кефир, зелень и специи — для нежности.

Свинине достаточно постоять час при комнатной температуре, говядине лучше дать 4 часа, а в холодильнике маринад можно держать до суток.

Как готовить вырезку в 6 шагов

  1. Удалите плёнки.

  2. Посолите и, при желании, замаринуйте.

  3. Обсушите, смажьте маслом.

  4. Обжарьте со всех сторон до золотистой корки.

  5. Доведите до готовности в духовке (150-160 °C).

  6. Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 3-15 минут.

Степени прожарки говядины

  • Medium rare (слабо) — 55-58 °C

  • Medium (средняя) — 59-63 °C

  • Medium well (выше средней) - 64-67 °C

  • Well done (полная) — 68-70 °C

Говядину можно готовить на любой вкус. А вот свинину всегда прожаривают полностью.

Что можно приготовить

  • Фаршированную вырезку — с сыром, орехами и зеленью

  • Рулет в беконе

  • Классика — медальоны, бефстроганов, азу

  • Сырые блюда — карпаччо, тартар, мясные суши (только из проверенного мяса!)

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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