Вырезка станет шедевром, если замариновать её вот так

Мясная вырезка — настоящий деликатес. Она невероятно нежная, мягкая и… коварная. Именно с этим отрубом чаще всего происходят разочарования: вместо сочного шедевра — сухой "резиновый" кусок. Всё потому, что в вырезке почти нет жира — а значит, каждое движение ножа и градус температуры имеют значение.
Это мышца вдоль позвоночника, которая почти не работает — отсюда и нежность. Свиная вырезка весит около 500 г и напоминает треугольник. Говяжья — крупнее, от 1 кг, и похожа на запятую. У неё должна быть свежая, светлая структура, чистый мясной запах и минимум плёнок.
Чтобы не пересушить мясо, используйте термометр:
для свинины — 70 °C при снятии с огня,
для говядины — в зависимости от степени прожарки (об этом ниже).
Соль — ваш главный союзник. Посолите за сутки до готовки — мясо станет сочнее и мягче. Минимум — за 15 минут. А дальше можно экспериментировать:
Аджика, чеснок, кориандр, чили — для яркого вкуса.
Оливковое масло, лимонная цедра, розмарин и тимьян — классика.
Йогурт, кефир, зелень и специи — для нежности.
Свинине достаточно постоять час при комнатной температуре, говядине лучше дать 4 часа, а в холодильнике маринад можно держать до суток.
Удалите плёнки.
Посолите и, при желании, замаринуйте.
Обсушите, смажьте маслом.
Обжарьте со всех сторон до золотистой корки.
Доведите до готовности в духовке (150-160 °C).
Дайте мясу "отдохнуть" под фольгой 3-15 минут.
Medium rare (слабо) — 55-58 °C
Medium (средняя) — 59-63 °C
Medium well (выше средней) - 64-67 °C
Well done (полная) — 68-70 °C
Говядину можно готовить на любой вкус. А вот свинину всегда прожаривают полностью.
Фаршированную вырезку — с сыром, орехами и зеленью
Рулет в беконе
Классика — медальоны, бефстроганов, азу
Сырые блюда — карпаччо, тартар, мясные суши (только из проверенного мяса!)
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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