Необычный отпуск: один час на Фиджи, который навсегда изменит ваше представление об отдыхе

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Фиджи запускает уникальную инициативу "Loloma Hour", приглашающую туристов посвятить один час своего отпуска участию в проектах устойчивого развития. Это не просто новый формат отдыха — это способ оставить след и принести реальную пользу экосистеме и местному сообществу.

Фото: commons.wikimedia by Barry Peters is licensed under Flickr Фиджи

Островное государство, включающее более 330 живописных островов, сталкивается с вызовами: микропластик, вымирание рифов, в частности Большого Барьерного рифа, и эрозия берегов. Идея инициативы — объединить усилия путешественников, бизнеса и местных жителей для защиты природы и культурного наследия.

"Loloma Hour" вдохновлена отзывами туристов, стремящихся к ответственному и осознанному туризму после пандемии. Уже более 20 партнёров — бутик-отели, дайв-клубы и экоцентры — предлагают гостям участие в таких активностях, как:

выращивание кораллов;

посадка мангровых деревьев;

помощь в сохранении береговой линии и дикой природы.

В 2024 году Фиджи посетил 1 миллион туристов — на 6% больше, чем в прошлом. Открытие прямого рейса из Далласа повысило доступность островов для американских гостей.

К 2025 году инициаторы планируют собрать не менее 5000 часов волонтёрской помощи и вдохновить весь Тихоокеанский регион на осознанный туризм, сочетающий отдых, уважение и вклад в будущее.

Уточнения

Фи́джи — независимое государство в Океании на востоке Меланезии, расположенное на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонги.



Бутик-отель (англ. boutique hotel) — вид отелей, первоначально появившихся в Северной Америке и Великобритании; представляет собой небольшой отель (обычно от 10 до 100 номеров) с уникальным оформлением каждого из номеров.



Большо́й Барье́рный риф (англ Great Barrier Reef) — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане.

