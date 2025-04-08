Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом

Около 2,5 миллиона лет назад над Землёй вспыхнул катаклизм, который ускользнул от всех. Ни воронки, ни расколотых скал — только микроскопические камни, погребённые глубоко под антарктическим льдом, тихо ждали своего часа. И дождались: теперь учёные уверены — это остатки древнего астероида, который взорвался в атмосфере, не дотянув до поверхности.
Исследователи нашли 120 частиц размером меньше миллиметра. Но именно в них — ключ ко всему. Эти крошечные обломки оказались богаты оливином и шпинелью — минералами, типичными для астероидного вещества. Химический анализ подтвердил: они не местные. Такое можно найти только в метеоритах.
"Это не просто пыль. Это — след от космической катастрофы, которую мы раньше даже не заметили", — отмечают авторы исследования.
Судя по всему, астероид диаметром около 100-150 метров вошёл в атмосферу и взорвался, не достигнув земли. Энергия, высвободившаяся в момент разрушения, разнесла его обломки на огромные расстояния — в том числе в сторону Антарктиды, где они осели на ледовом покрове и были засыпаны веками снега.
И хотя кратера нет, последствия были: взрыв такого масштаба мог повлиять на климат и вызвать локальные катастрофы, особенно в южном полушарии.
Эта находка — ещё один аргумент в пользу того, что лёд Антарктиды — это не просто замёрзшая вода, а архив древней истории Земли. Причём не только земной, но и космической. С каждым новым открытием становится всё очевиднее: под километрами снега хранится больше ответов, чем мы привыкли думать.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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