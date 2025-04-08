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Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Пигментация на коже — частое последствие солнца, гормональных изменений или воспалений. И хотя салоны предлагают IPL, химический пилинг и LED-терапию, есть более мягкий, домашний путь. Он не даст мгновенного результата, но бережно улучшит состояние кожи.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

1. Мягкое отшелушивание

Пилинги ускоряют обновление клеток, помогая избавиться от тусклости, мелких морщин и пятен. Но главное — не переусердствовать.
Выбирайте кислоту под тип кожи:

  • для сухой и чувствительной — молочная или миндальная кислота;

  • для тусклой и возрастной — гликолевая;

  • для жирной и проблемной — салициловая.
    Переусердствовать не стоит: слишком частое или агрессивное отшелушивание усилит воспаление и только усугубит пигментацию.

2. Осветляющие компоненты

В повседневном уходе помогут:

  • витамин С — выравнивает тон, укрепляет коллагеновую сеть;

  • ниацинамид — восстанавливает барьер и осветляет;

  • аллантоин — снимает воспаление и способствует регенерации.
    Эти средства можно применять ежедневно — в отличие от пилинга.

3. Поддержка изнутри

Эффект усилится, если действовать не только снаружи.

  • Гранат: клинические исследования доказали его эффективность в борьбе с солнечной пигментацией.

  • Астаксантин: мощный антиоксидант, содержащийся в креветках, лососе и водорослях, уменьшает пятна и разглаживает кожу.

И не забывайте: самый важный шаг — это защита. Без SPF даже лучшие средства будут бессильны.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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