Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментация на коже — частое последствие солнца, гормональных изменений или воспалений. И хотя салоны предлагают IPL, химический пилинг и LED-терапию, есть более мягкий, домашний путь. Он не даст мгновенного результата, но бережно улучшит состояние кожи.
Пилинги ускоряют обновление клеток, помогая избавиться от тусклости, мелких морщин и пятен. Но главное — не переусердствовать.
Выбирайте кислоту под тип кожи:
для сухой и чувствительной — молочная или миндальная кислота;
для тусклой и возрастной — гликолевая;
для жирной и проблемной — салициловая.
Переусердствовать не стоит: слишком частое или агрессивное отшелушивание усилит воспаление и только усугубит пигментацию.
В повседневном уходе помогут:
витамин С — выравнивает тон, укрепляет коллагеновую сеть;
ниацинамид — восстанавливает барьер и осветляет;
аллантоин — снимает воспаление и способствует регенерации.
Эти средства можно применять ежедневно — в отличие от пилинга.
Эффект усилится, если действовать не только снаружи.
Гранат: клинические исследования доказали его эффективность в борьбе с солнечной пигментацией.
Астаксантин: мощный антиоксидант, содержащийся в креветках, лососе и водорослях, уменьшает пятна и разглаживает кожу.
И не забывайте: самый важный шаг — это защита. Без SPF даже лучшие средства будут бессильны.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
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