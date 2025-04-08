Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить

Космос снова смотрит на Землю с удивлением. На снимках, сделанных спутниками NASA и ESA, в разных частях океана фиксируются гигантские водовороты — почти идеальной формы, с чёткими границами. Эти круги появляются внезапно, вращаются с колоссальной скоростью, а затем… исчезают. Как будто кто-то выключает их кнопкой.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Что это вообще было

Вихри достигают в поперечнике десятков километров и, судя по спутниковым данным, существуют от нескольких часов до пары суток. Некоторые — тёплые, другие — холодные. Но ни один из них не совпадает с ветровыми условиями, не связан с известными океанскими течениями и не объясняется ни погодой, ни вулканической активностью под водой.

"Они появляются в тех местах, где ничего не должно происходить", — признают исследователи.

Версии и догадки

Одно из предположений — эти вихри формируются за счёт глубинных градиентов температуры и плотности воды, которые пока не видны с поверхности. Другие гипотезы предполагают связь с подводной тектоникой, микротечениями или даже с влиянием Луны. Но всё это — пока домыслы. Ни одна теория не объясняет регулярность появления вихрей и их резкое исчезновение.

А ещё есть версия, о которой учёные говорят неохотно — что это могут быть "аномалии", ускользающие из привычной модели физики океанов.

Когда природа рисует круги

Пока люди мечтают о космосе, Земля продолжает демонстрировать фокусы, которые ставят в тупик самые передовые умы. Океан снова доказал: он не просто бездна — он живой, и у него есть свои тайны, которые не спешат раскрываться.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

