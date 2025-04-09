Катался и попался: как поездка на электросамокате может обернуться разбирательством

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Электросамокаты, скейтборды и моноколёса заполонили город. С одной стороны — удобно, быстро, модно. С другой — всё чаще это становится источником конфликтов и аварий. А ведь большинство водителей СИМ даже не догадываются, что нарушают закон.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина в белом с самокатом

Современные средства индивидуальной мобильности (СИМ) — это устройства на электрической тяге: самокаты, гироскутеры, электроскейты. И с точки зрения ПДД, это полноценные участники движения. А значит, и правила здесь совсем не игрушечные.

Где можно, а где категорически нельзя

Возраст — ключевой фактор.

Детям до 7 лет — только тротуары и пешеходные зоны, да и то с сопровождающим.

С 7 до 14 лет — по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам, но ни в коем случае не по обочинам или проезжей части.

С 14 лет можно двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по обочине или даже правому краю дороги.

Но только при наличии света, звукового сигнала, тормозов и отражателей. Вечером — фары и фонари обязательны.

Технические нюансы, о которых никто не говорит

Если мощность устройства превышает 250 Вт, оно приравнивается к мопеду. Нужны права категории "М".

Если вес — более 35 кг, проезд по тротуару запрещён.

Ездить вдвоём на СИМ — не просто дурной тон, а прямая угроза жизни.

А ещё: никакой музыки в наушниках, телефонов в руках, резких манёвров. Без шлема и наколенников на СИМ — как на велосипеде без тормозов.

Чтобы не стать нарушителем

Перед переходом дороги — спешиться. По зебре на СИМ ехать нельзя.

Выезжая из двора или парка, уступите всем — машинам, пешеходам, даже другим владельцам СИМ.

Если мешаете пешеходам — снижайте скорость или идите рядом.

И самое главное: ответственность — всегда на водителе. Особенно если это ребёнок.

"Прежде чем выпускать ребёнка на дорогу, убедитесь, что он не просто знает ПДД, а умеет их соблюдать", — напоминает Госавтоинспекция.

И помните: даже самое современное средство индивидуальной мобильности не защищает от последствий невнимательности. Безопасность на дороге начинается не с шлема, а с уважения к другим участникам движения. Чем раньше это станет привычкой — тем спокойнее будет каждая поездка, ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Самокат — уличное транспортное средство, приводимое в движение человеком, с рулём, декой и колесами, приводимыми в движение наездником, отталкивающимся от земли ногой.

