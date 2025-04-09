Катался и попался: как поездка на электросамокате может обернуться разбирательством

Электросамокаты, скейтборды и моноколёса заполонили город. С одной стороны — удобно, быстро, модно. С другой — всё чаще это становится источником конфликтов и аварий. А ведь большинство водителей СИМ даже не догадываются, что нарушают закон.
Современные средства индивидуальной мобильности (СИМ) — это устройства на электрической тяге: самокаты, гироскутеры, электроскейты. И с точки зрения ПДД, это полноценные участники движения. А значит, и правила здесь совсем не игрушечные.
Возраст — ключевой фактор.
Но только при наличии света, звукового сигнала, тормозов и отражателей. Вечером — фары и фонари обязательны.
Если мощность устройства превышает 250 Вт, оно приравнивается к мопеду. Нужны права категории "М".
Если вес — более 35 кг, проезд по тротуару запрещён.
Ездить вдвоём на СИМ — не просто дурной тон, а прямая угроза жизни.
А ещё: никакой музыки в наушниках, телефонов в руках, резких манёвров. Без шлема и наколенников на СИМ — как на велосипеде без тормозов.
И самое главное: ответственность — всегда на водителе. Особенно если это ребёнок.
"Прежде чем выпускать ребёнка на дорогу, убедитесь, что он не просто знает ПДД, а умеет их соблюдать", — напоминает Госавтоинспекция.
И помните: даже самое современное средство индивидуальной мобильности не защищает от последствий невнимательности. Безопасность на дороге начинается не с шлема, а с уважения к другим участникам движения. Чем раньше это станет привычкой — тем спокойнее будет каждая поездка, ИА "Пенза-Пресс".
Самокат — уличное транспортное средство, приводимое в движение человеком, с рулём, декой и колесами, приводимыми в движение наездником, отталкивающимся от земли ногой.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.