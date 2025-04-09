Одна ошибка с моющим средством — и ваша стиральная машина может выйти из строя

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не всё так просто, как кажется: жидкие моющие средства могут стать как верными помощниками, так и серьезными врагами тканей, если их неправильно использовать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Современные моющие средства бывают настолько разнообразными, что разобраться в их составе и выборе становится всё сложнее. Например, привычные стиральные порошки в виде белого порошка, оставляющего пятна на темной одежде, почти исчезли. Их место заняли жидкости для влажной стирки.

Многие домохозяйки считают, что пользоваться жидким порошком — это абсолютно просто, но реальность не так однозначна. Оказавшись слишком уверенными в своих силах, многие допускают ошибки, которые могут повлиять на эффективность стирки и даже повредить ткани или стиральную машину.

Две главные ошибки при использовании жидких моющих средств

Излишняя самоуверенность

Пожалуй, самая частая ошибка — это не читать инструкцию. Домохозяйки, считая, что в использовании моющего средства нет ничего сложного, часто насыпают или наливают его "на глаз". При этом они игнорируют дозировку, указанную на упаковке. Не учитывается тип ткани, количество одежды и другие факторы. В результате этого часто возникает излишняя пена, которой сложно избавиться, остатки моющего средства остаются на одежде, а эффективность стирки снижается. Придерживаясь дозировки на упаковке, вы получите лучший результат и продлите срок службы как одежды, так и стиральной машины.

Ошибки при ручной стирке

Многие думают, что использование жидкого моющего средства для стирки вручную не требует особых навыков. Но это далеко не так. Домохозяйки часто добавляют средство в воду после того, как уже положили туда одежду. Это может привести к пятнам, особенно если средство окрашено. Для правильного использования средства его нужно сначала растворить в воде, а затем уже добавить одежду. Важно соблюдать дозировку, чтобы избежать излишней концентрации средства, которое может повредить ткани.

Привычка — неожиданный враг

Третья распространённая ошибка — это привязанность к привычке использовать порошковые средства. Когда домохозяйки переходят на жидкие моющие средства, они не всегда учитывают, что такие средства не требуют высоких температур для растворения. Привычка стирать при температуре выше 40 градусов из-за порошка может стать ненужным шагом при использовании жидкости, что, к тому же, сэкономит электроэнергию и сохранит ткани.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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