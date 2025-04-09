Роберт Плант отрёкся от главного хита Led Zeppelin: в 76 лет он раскрыл, почему Stairway to Heaven стала ему чужой

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легендарный вокалист Роберт Плант в интервью AXS TV признался, что эпическая баллада "Stairway to Heaven", написанная им в 23 года, теперь кажется ему частью далёкого прошлого.

Фото: youtube.com by канал AXS TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Плант

76-летний музыкант пояснил, что композиция "родилась из мыслей молодого человека, для аудитории того времени". Сейчас же он больше глубины находит в других периодах творчества.

Песня, созданная в соавторстве с Джимми Пейджем для альбома Led Zeppelin IV (1971), занимает 31-е место в списке "500 величайших треков всех времен" по версии Rolling Stone, но для Планта это "закрытая глава".

Несмотря на нежелание возвращаться к хиту, в 2023 году Плант исполнил его на благотворительном концерте в поддержку The Cancer Platform. Как рассказал гитарист Кенвин Хаус, поводом стал шестизначный донорский взнос. Это стало первым публичным исполнением "Stairway to Heaven" со времен реформирования Led Zeppelin в 2007-м.

Плант подчеркивает, что не отрицает значимость песни, но предпочитает фокусироваться на музыке, которая отражает его нынешнее мироощущение.

"Текст был о судьбе, чём-то очень британском, почти абстрактном. Сейчас я иначе смотрю на вещи", — резюмировал артист, чьи последние работы экспериментируют с фолком и этническими мотивами.

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Уточнения

Ро́берт Э́нтони Плант (англ. Robert Anthony Plant, 20 августа 1948, Уэст-Бромидж, Стаффордшир, Англия) — британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которая продолжается по сей день.



Led Zeppelin (рус. Лед Зе́ппелин, МФА: [ˌlɛd ˈzɛpˌlɪn]) — британская рок-группа, образовавшаяся в сентябре 1968 года в Лондоне, и признанная одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории.



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