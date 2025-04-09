Легендарный вкус без муки и яиц: сливочная пасха для ленивых

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха со сгущёнкой — это не просто сладкое блюдо, а уют из детства, нежность творога и аромат праздника в каждой ложке. Сегодня мы привыкли к сливочной однородной текстуре пасхи, но так было не всегда. До XVIII века её делали из простого кислого молока и щепотки сахара. Позже в рецептах появился творог, а вместе с ним — масло, сметана, изюм и, конечно, та самая варёная сгущёнка, которая делает десерт невероятно нежным и запоминающимся.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Куличи

Почему стоит попробовать именно этот вариант

Он прост в приготовлении, не требует выпечки, отлично держит форму и получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли праздничного кулинара. Сладость сгущёнки и кислинка творога создают идеальный баланс, а изюм добавляет мягкую текстуру и фруктовую нотку.

Ингредиенты на 8 порций:

Творог (9-18%) — 1,25 кг

Сливочное масло — 250 г

Сметана (30%) — 250 г

Сгущённое молоко — 400 г

Коричневый сахар — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Изюм — 150 г

Как готовить:

1. Растопите масло и остудите.

2. Изюм промойте и обсушите, творог протрите через сито или взбейте блендером.

3. Смешайте творог с маслом и двумя видами сахара.

4. Добавьте сметану, сгущёнку и изюм. Перемешайте до однородности.

5. Выстелите формы влажной марлей, выложите массу. Закройте края, придавите доской и грузом.

6. Оставьте в холодильнике на 1-2 дня, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем аккуратно переверните, украсьте и подавайте.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



