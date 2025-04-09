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Легендарный вкус без муки и яиц: сливочная пасха для ленивых

1:58
Еда

Пасха со сгущёнкой — это не просто сладкое блюдо, а уют из детства, нежность творога и аромат праздника в каждой ложке. Сегодня мы привыкли к сливочной однородной текстуре пасхи, но так было не всегда. До XVIII века её делали из простого кислого молока и щепотки сахара. Позже в рецептах появился творог, а вместе с ним — масло, сметана, изюм и, конечно, та самая варёная сгущёнка, которая делает десерт невероятно нежным и запоминающимся.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Куличи

Почему стоит попробовать именно этот вариант

Он прост в приготовлении, не требует выпечки, отлично держит форму и получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли праздничного кулинара. Сладость сгущёнки и кислинка творога создают идеальный баланс, а изюм добавляет мягкую текстуру и фруктовую нотку.

Ингредиенты на 8 порций:

  • Творог (9-18%) — 1,25 кг

  • Сливочное масло — 250 г

  • Сметана (30%) — 250 г

  • Сгущённое молоко — 400 г

  • Коричневый сахар — 100 г

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Изюм — 150 г

Как готовить:

1. Растопите масло и остудите.
2. Изюм промойте и обсушите, творог протрите через сито или взбейте блендером.
3. Смешайте творог с маслом и двумя видами сахара.
4. Добавьте сметану, сгущёнку и изюм. Перемешайте до однородности.
5. Выстелите формы влажной марлей, выложите массу. Закройте края, придавите доской и грузом.
6. Оставьте в холодильнике на 1-2 дня, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем аккуратно переверните, украсьте и подавайте.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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