Легендарный вкус без муки и яиц: сливочная пасха для ленивых

Пасха со сгущёнкой — это не просто сладкое блюдо, а уют из детства, нежность творога и аромат праздника в каждой ложке. Сегодня мы привыкли к сливочной однородной текстуре пасхи, но так было не всегда. До XVIII века её делали из простого кислого молока и щепотки сахара. Позже в рецептах появился творог, а вместе с ним — масло, сметана, изюм и, конечно, та самая варёная сгущёнка, которая делает десерт невероятно нежным и запоминающимся.
Он прост в приготовлении, не требует выпечки, отлично держит форму и получается даже у тех, кто впервые пробует себя в роли праздничного кулинара. Сладость сгущёнки и кислинка творога создают идеальный баланс, а изюм добавляет мягкую текстуру и фруктовую нотку.
Творог (9-18%) — 1,25 кг
Сливочное масло — 250 г
Сметана (30%) — 250 г
Сгущённое молоко — 400 г
Коричневый сахар — 100 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Изюм — 150 г
1. Растопите масло и остудите.
2. Изюм промойте и обсушите, творог протрите через сито или взбейте блендером.
3. Смешайте творог с маслом и двумя видами сахара.
4. Добавьте сметану, сгущёнку и изюм. Перемешайте до однородности.
5. Выстелите формы влажной марлей, выложите массу. Закройте края, придавите доской и грузом.
6. Оставьте в холодильнике на 1-2 дня, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем аккуратно переверните, украсьте и подавайте.
Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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