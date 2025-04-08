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Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи

2:36
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет упругость, тускнеет, появляются морщины. Но есть натуральные средства, которые способны мягко замедлить эти процессы. Эфирные масла — один из самых эффективных и безопасных способов поддержать кожу в тонусе. Главное — знать, какие именно масла выбрать, и как ими правильно пользоваться.

Эфирные масла
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Эфирные масла

Что важно учитывать перед использованием

Эфирные масла — это концентраты, и использовать их нужно с осторожностью. Наносить их в чистом виде нельзя — только в смеси с базовым маслом: жожоба, кокосовым, миндальным, макадамии или виноградной косточки. Пропорция: 1 часть эфирного на 3 части базового.

Также можно добавить пару капель эфирного масла в крем, маску или тоник. А вот людям с хроническими заболеваниями и аллергией, а также беременным и кормящим женщинам перед использованием лучше проконсультироваться с врачом.

Эфирные масла, которые помогают коже выглядеть моложе

  • Ладан: повышает упругость, уменьшает пигментацию, придаёт сияние. Использовать утром и вечером точечно, в смеси с базовым маслом.
  • Роза: один из самых мощных антивозрастных эфиров. Разглаживает морщины, делает кожу бархатистой. Добавляется в крем или масло.
  • Лаванда: успокаивает, питает, устраняет отёки и сухость. Подходит для утреннего и вечернего ухода.
  • Нероли: повышает плотность кожи, борется с морщинами и раздражениями. Удобно наносить в роллере днём.
  • Пачули: защищает от фотостарения и стимулирует выработку коллагена. Идеален для утреннего массажа.
  • Герань: обладает вяжущим эффектом, очищает и подтягивает кожу. Отлично работает в составе маски с нежирными сливками.
  • Шалфей мускатный: снимает воспаления и разглаживает мимические морщины. Добавлять в средство для умывания.
  • Бессмертник: увлажняет, лечит акне и осветляет пигментные пятна. Использовать утром и вечером.
  • Жасмин: тонизирует и улучшает эластичность. Несколько капель — в тоник для освежения в течение дня.
  • Ромашка: расслабляет мышцы лица, уменьшает морщины, помогает засыпать. Подходит для вечернего ритуала.

Проверяй состав и выбирай качественные масла — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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