Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи

С возрастом кожа теряет упругость, тускнеет, появляются морщины. Но есть натуральные средства, которые способны мягко замедлить эти процессы. Эфирные масла — один из самых эффективных и безопасных способов поддержать кожу в тонусе. Главное — знать, какие именно масла выбрать, и как ими правильно пользоваться.
Эфирные масла — это концентраты, и использовать их нужно с осторожностью. Наносить их в чистом виде нельзя — только в смеси с базовым маслом: жожоба, кокосовым, миндальным, макадамии или виноградной косточки. Пропорция: 1 часть эфирного на 3 части базового.
Также можно добавить пару капель эфирного масла в крем, маску или тоник. А вот людям с хроническими заболеваниями и аллергией, а также беременным и кормящим женщинам перед использованием лучше проконсультироваться с врачом.
Проверяй состав и выбирай качественные масла — и результат не заставит себя ждать.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
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