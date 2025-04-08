Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом

Даже у громких брендов случаются фиаско. Казалось бы, и мотор добротный, и дизайн ничего, но одна конструктивная ошибка — и машина превращается в головную боль для владельца. Ниже — пять моделей, которые чаще разочаровывают, чем радуют. Мы собрали реальные отзывы, данные проверок и комментарии автоэкспертов.
Главные проблемы:
слабые передние амортизаторы, "умирающие" после 40 тыс. км;
неудачная конструкция опор и сайлент-блоков;
задняя подвеска опасно уводила машину на скорости выше 120 км/ч;
частое прошлое в такси, ДТП, ограничения ГИБДД и скрученный пробег.
Из 20 проверенных авто только 1 оказался "чистым"
Что не так:
капризные моторы, нестабильная работа EGR, течи и перегревы;
проблемный EasyTronic — "робот", который дергается и глючит;
часто встречаются дубликаты ПТС, штрафы, ограничения.
Только 7 из 20 машин не имели технических или юридических проблем. Остальные — с ДТП или утилизацией.
Масляное и коробочное зло:
турбомоторы TSI страдают от высокого расхода масла и растяжения цепи;
коробка DSG DQ200 с "сухим" сцеплением — вечный источник поломок;
мехатроники и диски сцепления летят на 50 тыс. км.
Из 13 проверенных Golf Plus I поколения только 2 продавались без проблем.
Жуткий автомат и ещё полсотни мелочей:
AL4 перегревается и ломается без отдельного радиатора;
игольчатые подшипники впрессованы в балку, износ — ранний;
ШРУСы в сборе, отсутствие герметика в патрубках, течи, слабые тяги.
Из 20 машин "живыми" были только 4. У остальных — ДТП, дубликаты ПТС, ограничения, скрученные пробеги.
Когда фольга — не метафора:
низкокачественные материалы, ржавеющий кузов;
слабая подвеска, хрупкие детали, недочёты даже в заливке бензина;
двигатель страдает буквально всем: от электрики до прокладок ГБЦ.
Проверено всего 269 машин за три месяца. Из двух с полными отчетами оба — проблемные.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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