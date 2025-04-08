Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже у громких брендов случаются фиаско. Казалось бы, и мотор добротный, и дизайн ничего, но одна конструктивная ошибка — и машина превращается в головную боль для владельца. Ниже — пять моделей, которые чаще разочаровывают, чем радуют. Мы собрали реальные отзывы, данные проверок и комментарии автоэкспертов.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ opel astra

1. Hyundai Solaris (первые годы выпуска)

Главные проблемы:

слабые передние амортизаторы, "умирающие" после 40 тыс. км;

неудачная конструкция опор и сайлент-блоков;

задняя подвеска опасно уводила машину на скорости выше 120 км/ч;

частое прошлое в такси, ДТП, ограничения ГИБДД и скрученный пробег.

Из 20 проверенных авто только 1 оказался "чистым"

2. Opel Astra H

Что не так:

капризные моторы, нестабильная работа EGR, течи и перегревы;

проблемный EasyTronic — "робот", который дергается и глючит;

часто встречаются дубликаты ПТС, штрафы, ограничения.

Только 7 из 20 машин не имели технических или юридических проблем. Остальные — с ДТП или утилизацией.

3. Volkswagen Group с TSI и DSG

Масляное и коробочное зло:

турбомоторы TSI страдают от высокого расхода масла и растяжения цепи;

коробка DSG DQ200 с "сухим" сцеплением — вечный источник поломок;

мехатроники и диски сцепления летят на 50 тыс. км.

Из 13 проверенных Golf Plus I поколения только 2 продавались без проблем.

4. Peugeot 206

Жуткий автомат и ещё полсотни мелочей:

AL4 перегревается и ломается без отдельного радиатора;

игольчатые подшипники впрессованы в балку, износ — ранний;

ШРУСы в сборе, отсутствие герметика в патрубках, течи, слабые тяги.

Из 20 машин "живыми" были только 4. У остальных — ДТП, дубликаты ПТС, ограничения, скрученные пробеги.

5. Geely Otaka (до 2010 года)

Когда фольга — не метафора:

низкокачественные материалы, ржавеющий кузов;

слабая подвеска, хрупкие детали, недочёты даже в заливке бензина;

двигатель страдает буквально всем: от электрики до прокладок ГБЦ.

Проверено всего 269 машин за три месяца. Из двух с полными отчетами оба — проблемные.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

