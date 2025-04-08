Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему в СССР не было минивэнов: как обходились без семейных автомобилей
Как выглядеть на 10 лет моложе? Ответ в этих стрижках для женщин за 50
Очищает кровь и спасает желудок: тайна древнего растения
На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году
Он появляется незаметно: как убрать второй подбородок за 10 минут в день
Сибирь делает ставку на туризм: новые курорты, инвестиции и 34 тысячи рабочих мест
Эти популярные добавки могут незаметно навредить вашему кишечнику — вот чем их заменить
Самые опасные кошки: одни мстят, другие нападают без предупреждения
Эти 3 привычки мешают вам набрать мышечную массу, вы об этом и не догадываетесь

Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом

2:39
Авто

Даже у громких брендов случаются фиаско. Казалось бы, и мотор добротный, и дизайн ничего, но одна конструктивная ошибка — и машина превращается в головную боль для владельца. Ниже — пять моделей, которые чаще разочаровывают, чем радуют. Мы собрали реальные отзывы, данные проверок и комментарии автоэкспертов.

opel astra
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
opel astra

1. Hyundai Solaris (первые годы выпуска)

Главные проблемы:

  • слабые передние амортизаторы, "умирающие" после 40 тыс. км;

  • неудачная конструкция опор и сайлент-блоков;

  • задняя подвеска опасно уводила машину на скорости выше 120 км/ч;

  • частое прошлое в такси, ДТП, ограничения ГИБДД и скрученный пробег.

Из 20 проверенных авто только 1 оказался "чистым"

2. Opel Astra H

Что не так:

  • капризные моторы, нестабильная работа EGR, течи и перегревы;

  • проблемный EasyTronic — "робот", который дергается и глючит;

  • часто встречаются дубликаты ПТС, штрафы, ограничения.

Только 7 из 20 машин не имели технических или юридических проблем. Остальные — с ДТП или утилизацией.

3. Volkswagen Group с TSI и DSG

Масляное и коробочное зло:

  • турбомоторы TSI страдают от высокого расхода масла и растяжения цепи;

  • коробка DSG DQ200 с "сухим" сцеплением — вечный источник поломок;

  • мехатроники и диски сцепления летят на 50 тыс. км.

Из 13 проверенных Golf Plus I поколения только 2 продавались без проблем.

4. Peugeot 206

Жуткий автомат и ещё полсотни мелочей:

  • AL4 перегревается и ломается без отдельного радиатора;

  • игольчатые подшипники впрессованы в балку, износ — ранний;

  • ШРУСы в сборе, отсутствие герметика в патрубках, течи, слабые тяги.

Из 20 машин "живыми" были только 4. У остальных — ДТП, дубликаты ПТС, ограничения, скрученные пробеги.

5. Geely Otaka (до 2010 года)

Когда фольга — не метафора:

  • низкокачественные материалы, ржавеющий кузов;

  • слабая подвеска, хрупкие детали, недочёты даже в заливке бензина;

  • двигатель страдает буквально всем: от электрики до прокладок ГБЦ.

Проверено всего 269 машин за три месяца. Из двух с полными отчетами оба — проблемные.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Русская кухня по-королевски: пирог, который раньше пекли только на свадьбы
Шок-контент от Винзавода: во что превратился проект WIN-WIN
Клещи активизировались: как защитить питомца до первого укуса
Официальный вердикт врачей: что оборвало жизнь Паши Техника в 40 лет
Накипь в утюге — не приговор: спасаем прибор подручными средствами
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Интерьер Audi больше не радует: разобрали по винтикам и пришли в ужас
Мышцы вырастут как на дрожжах на этой диете: вот что есть тем, кто хочет набрать массу
Сингапурская пивоварня признана самой высокой в мире! Секреты успеха и инноваций
В будущее со старостью: почему жить дольше не значит жить лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.