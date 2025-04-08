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Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно

2:03
Еда

После пандемии COVID-19 мы осознали важность наличия дома продуктов, которые можно использовать в экстренных ситуациях. Помимо консервов с длительным сроком хранения, следует приобретать ингредиенты, которые могут храниться долгое время, а некоторые из них — практически вечно.

Мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Waugsberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мёд

Запас продуктов длительного хранения не только помогает в кризисные моменты, но и экономит ваш бюджет.

Многих успокаивает мысль, что в любой чрезвычайной ситуации — будь то природные катаклизмы, пандемия или длительная болезнь — дома всегда есть что-то готовое для семейного стола, будь то суп или другое блюдо.

В этом помогают непортящиеся продукты, которые можно безопасно хранить при комнатной температуре. Хотя на таких продуктах часто указан срок годности, в большинстве случаев речь идет о времени, в течение которого продукт сохраняет свои качества. Однако существуют продукты, которые не портятся вообще, уверяет венгерское издание Divany.

  1. Примером такого продукта является мёд, который при правильном хранении в герметичной упаковке может храниться неограниченное время благодаря низкому содержанию воды и высокому уровню сахара.
  2. Соль не испортится, если держать её в сухом месте.
  3. Горчица также может храниться долго, если её держать в закрытой упаковке, так как уксус в её составе действует как натуральный консервант. Со временем в горчице может осесть немного жидкости, но это не значит, что она испортилась.
  4. Уксус практически не портится из-за своей кислотности, которая препятствует росту микроорганизмов.
  5. Белый рис и сахар также могут храниться очень долго, если их держать в сухом, прохладном месте и герметичной упаковке.
  6. Если вам нужен заменитель молока на случай чрезвычайной ситуации, рассмотрите безлактозное веганское консервированное кокосовое молоко. Оно также может храниться годами.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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