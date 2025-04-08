Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно

После пандемии COVID-19 мы осознали важность наличия дома продуктов, которые можно использовать в экстренных ситуациях. Помимо консервов с длительным сроком хранения, следует приобретать ингредиенты, которые могут храниться долгое время, а некоторые из них — практически вечно.
Запас продуктов длительного хранения не только помогает в кризисные моменты, но и экономит ваш бюджет.
Многих успокаивает мысль, что в любой чрезвычайной ситуации — будь то природные катаклизмы, пандемия или длительная болезнь — дома всегда есть что-то готовое для семейного стола, будь то суп или другое блюдо.
В этом помогают непортящиеся продукты, которые можно безопасно хранить при комнатной температуре. Хотя на таких продуктах часто указан срок годности, в большинстве случаев речь идет о времени, в течение которого продукт сохраняет свои качества. Однако существуют продукты, которые не портятся вообще, уверяет венгерское издание Divany.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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