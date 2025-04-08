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С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них

1:27
Экономика

Пришло время попрощаться с одной из самых известных банкнот Европы — привычные 50 евро совсем скоро могут исчезнуть с наших кошельков. Европейский центральный банк готовит масштабную трансформацию валюты: новые дизайны, новые символы и полное обновление визуального кода.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Теперь в игру вступают коллекционеры, и именно они первыми начали замечать: на монетах и купюрах грядут важные перемены. Речь идёт не просто о визуальной доработке — планируется полное обновление всех номиналов, начиная от 5 и заканчивая 200 евро. Ключевая новость: купюра номиналом 50 евро в её нынешнем виде прекратит существование.

Что будет вместо привычных 50 евро?

По информации с портала Quifinanza. it, разработан проект нового дизайна, в котором фигурирует Мигель Дезертс — персонаж с неоднозначной репутацией, помещённый в интерьер библиотеки. Здесь взрослые читают книги — как бумажные, так и цифровые. Новая купюра должна символизировать синтез знаний, технологий и культуры.

Этот апгрейд евро стартует ориентировочно в 2026 году. Европейский центральный банк планирует создать специальную комиссию и объявить графический конкурс, в котором смогут принять участие граждане ЕС. 

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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