Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачья страсть к чистоте давно стала поводом для шуток и умиления. Эти пушистики способны вылизывать себя по полчаса подряд — от ушей до хвоста — и делают это с таким усердием, будто готовятся на приём к королеве. А если в доме живёт сразу несколько котов, можно застать сцену и вовсе трогательную: один кот вылизывает другого, да ещё и с выражением полной самоотдачи.

Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обиженная кошка

На первый взгляд это просто милый жест. На самом деле — важный ритуал, за которым стоит гораздо больше, чем желание блестеть.

1. Гигиена у них в крови

Даже пожилая или больная кошка не забывает умыться после еды и привести в порядок лапки, бока и живот. Это заложено инстинктами: в природе запах еды на шерсти может выдать хищника врагам.

В паре дело идёт ещё эффективнее — один кот может достать туда, куда другому не дотянуться, например до спины или основания хвоста. И да, хоть они и гнутся, как акробаты, но язык друга всегда лучше лапы.

2. Облизывание — это доверие, а не просто дружба

Если кот разрешает другому тереться о морду, лизать холку и чистить уши — это высший знак симпатии. Такие питомцы обычно спят в обнимку, делят миски и не конфликтуют. Если же между ними нет доверия, каждый будет вылизываться в одиночку — допускать к телу чужака без повода никто не станет.

3. Они обмениваются запахами

Для кошек запах — это как паспорт, визитка и анкета на сайте знакомств в одном флаконе. Облизывая друг друга, они смешивают ароматы, создавая "общий" запах семьи или группы. Это даёт чувство безопасности: если пахнет "своим", значит, можно расслабиться. А вот чужак, пахнущий неизвестно чем, вызовет подозрение или агрессию.

В итоге кошачье умывание — это не просто марафет. Это ритуал, способ связи и форма любви, понятная только им. И да, стоит признать: с их чувством стиля и чистоты мало кто сравнится. Уж кто-кто, а кошки точно знают, как произвести впечатление — даже в пыльной квартире.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

