Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие считают, что считать умеют только люди. Но эксперимент показал: вороны не просто издают звуки — они умеют их… считать.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Учёные провели исследование, в котором приняли участие три чёрные вороны. Их обучили связывать визуальные сигналы — цифры от 1 до 4 — с количеством звуков, которые они должны издать. Например, видят на экране "2" — каркают дважды. Казалось бы, ничего особенного. Но есть нюанс.

Птицы не только научились ассоциировать цифры с "карканьем", но и строго контролировали число звуков. Они останавливались, когда надо, и даже нажимали специальную кнопку на экране, чтобы завершить задачу. Награда? Угощение из кормушки — семена и мучные черви.

"Птицы демонстрировали осознанное управление своим вокальным поведением, а не случайные реакции", — подчеркнули исследователи.

Когнитивные загадки пернатых

Эксперимент шёл несколько месяцев. И за это время вороны научились не только исполнять "задания", но и предугадывать действия других птиц. Услышав первый звук сородича, они могли догадаться, сколько всего "карков" последует. Это говорит о высоком уровне когнитивного контроля.

Специалисты уверены: понимание чисел у животных — важный шаг к разгадке биологического происхождения числовых способностей человека. Ведь ранее считалось, что способность осознанно воспроизводить определённое количество звуков — сугубо человеческий навык.

Что это меняет

Результаты удивили даже самих учёных. То, что обычные на вид птицы обладают такими точными навыками, открывает двери для новых исследований. Возможно, именно вороны помогут глубже понять, как формировалось наше мышление.

Уточнения

Когнитиви́стика когнити́вная нау́ка (лат. cognitio "познание") — это междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, нейробиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта.

