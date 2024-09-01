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Секреты дизайнеров: как создать неповторимый скандинавский интерьер с помощью зелени и оттенков

Дизайнеры рассказали, как разнообразить скандинавский интерьер
1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Дизайн в скандинавском стиле давно зарекомендовал себя как классика современной интерьерной моды. Этот стиль остаётся неизменным лидером, несмотря на смену различных тенденций. Он универсален и подходит для любого пространства — от небольшой квартиры до большого дома.

Дизайнеры рассказали, как разнообразить скандинавский интерьер
Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, CC0

Однако популярность стиля несёт с собой риск: вы можете потеряться среди множества однотипных вариантов. Чтобы этого избежать, дизайнеры предлагают несколько важных рекомендаций.

Во-первых, не ограничивайтесь только белым цветом. Хотя белый доминирует в скандинавском интерьере, его не обязательно использовать в одиночку. Рассмотрите другие оттенки нейтральной палитры — даже небольшое разнообразие в цветовой гамме способно освежить ваш интерьер и добавить ему индивидуальности.

Во-вторых, не забывайте о зелени. Комнатные растения не только украшают помещение, но и завершают его образ, делая его живым и уютным.

Наконец, обратите внимание на натуральные материалы. Они не только эстетически привлекательны, но и долговечны. Вложившись в качественные материалы, вы сможете избежать частой замены элементов интерьера, что в конечном итоге сэкономит ваши средства и усилия.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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