Новый сезон Малого театра открывается и станет первым без Юрия Соломина

Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы

9:01 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

В Москве в Малом театре прошёл сбор труппы, что традиционно символизирует открытие его сезона.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

"Мы открываем первый сезон без Юрия Мефодьевича Соломина, — сказала на открытии директор театра Тамара Михайлова. — Но несмотря на то, что не стало нашего художественного руководителя, жизнь она не останавливается, и мы должны продолжить те работы, те наказы, которые давал Юрий Мефодьевич. Я думаю, что он нас видит и будет нас защищать и нам помогать".

Эти слова стали прологом к открытию нового театрального сезона в Малом театре, который распахнул свои двери в вот уже 269-й сезон.

Художественный руководитель Юрий Соломин стоял у руля театра с 1988 года, 36 лет он беззаветно служил сцене Малого театра. И сегодня, когда театр остался без своего бессменного режиссера, руководство театра делает всё, чтобы высокая планка не опустилась ниже назначенной метки. Малый театр продолжает занимать лидирующие позиции и остаётся маяком духовности и прогресса для всех российских театров.

В доказательство тому перечисленные дела, цифры, планы, проекты за прошлый сезон, озвученные дирекцией со сцены.

Во-первых, 356 тысяч зрителей купили билеты и внесли в казну театра от продажи билетов — 681 миллион рублей. Гастрольная деятельность принесла также в бюджет — 30 млн рублей. Малый театр является одним из серьёзных налогоплательщиков, может быть, поэтому может позволить себе ряд важных социальных мероприятий. Театр уделяет особое внимание просветительским программам.

Сбор труппы Малого театра

Театральные специалисты подготовили уникальное методическое пособие "Система работы с детьми дошкольного и школьного возраста после кохлеарной имплантации в детских театральных студиях", в котором поделились опытом работы направления детской студии для слабослышащих детей — "Лого-Театр".

В будущем сезоне продолжатся полюбившиеся многим мероприятия — "Дружим с Малым!" для детей младшего школьного возраста, а также обсуждения спектаклей в рамках проекта "Диалог времён" для старшеклассников и студентов. "Диалог времен" — уникальное действие, благодаря которому есть возможность увлечь молодого зрителя театральной культурой и развить увлечённость театром. За то, что актеры и режиссеры после спектакля уделяют своё время на общение и дружеский разговор с публикой, директор театра выразила особую благодарность. Смотреть спектакль одно, а вот получить ответ со сцены от режиссёра-постановщика, или задействованного в пьесе актера дорогого стоит. Прогрессивность налицо.

Также в этом сезоне запланирован ряд благотворительный спектаклей — спектакль "Женитьба" по пьесе Н. В. Гоголя будет сыгран в пользу пострадавших мирных жителей Курской области, а спектакль "Маленькие трагедии" будет сыгран в пользу благотворительного фонда "Артист". Театр продолжает приглашать семьи военнослужащий и самих участников СВО, которые находятся на реабилитации в госпиталях.

Что в репертуарных планах

Театр анонсировал 6 новых постановок, к работе над которыми привлечены как штатные, так и приглашенные режиссёры.

В новом сезоне зрители увидят спектакли "Бесприданница" А. Н. Островского (режиссер Александр Вельмакин); "Без вины виноватые" А. Н. Островского (режиссёр Владимир Бейлис); "Идеальный муж" О. Уайльда (режиссер Мария Федосова); "Маленькая опера" В. Солдатенко (Слава Сэ) (режиссёр Владимир Драгунов); "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира (режиссёр Алексей Франдетти). "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка" Д. Т. Ленского (режиссёр Алексей Дубровский). Премьера этого спектакля приурочена к 200-летию здания Малого театра на Театральной площади.

Также были озвучены планы гастрольных поездок. В сентябре Малый повезёт в Ярославль два спектакля — "Женитьбу Бальзаминова" и "Капитанскую дочку". Показы состоятся на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова. Со спектаклем "Метель" Малый примет участие в фестивале "Старейшие театры России", который ежегодно проводится в Калуге.

Гастроли прошлого сезона

Надо отметить, что в прошлом сезоне театр очень много гастролировал. В 2024 году спектакль "Большая тройка (Ялта-45)" был показан на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского. Гастроли проходили в рамках праздничных мероприятий, посвящённых юбилею "Крымской весны".

В рамках проекта "Большие гастроли" в сентябре 2023 года Малый театр выступил в Туркменистане. В Главном академическом драматическом театре Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши прошли спектакли "Вишнёвый сад" и "Женитьба". Также театр с различными спектаклями побывал в Татарстане, (Набережные Челны, Альметьевск), в Казани, Красноярске, Вологде, Архангельске и многих других городах. Знаковую дату театр отметит в Когалыме — в честь юбилея филиала Малого театра пройдет праздничная концертная программа "Пять лет дружбы".

Ещё в свое время художественный руководитель театра Юрий Соломин говорил о том, что, когда Малый театр приезжает в далёкий город с гастролями, для жителей города это становится настоящим событием, повышающим общий культурный уровень города. После спектакля зрители единодушно высказывали мнение, о том, что ждали гастрольных постановок в духе "одной табуретки на сцене", но Малый театр как был, так и остался на недосягаемой высоте.

В театре чтят память Юрия Соломина

Гастроли Малого театра — это всегда масштабное, костюмированное, сложно постановочное в плане декораций, бутафории, реквизита и прочей театральной атрибутики действо, что создает настоящее ощущение причастности к искусству.

Но для того, чтобы повести такую постановку в далёкий сибирский город, необходим большой, профессиональный штат сотрудников, которые работают в Малом театре не один десяток лет. Во время открытия сезона, присутствующие стали свидетелями того, как руководство ценит своих специалистов, заключительная часть празднества состояла из сплошных награждений. Что же, честь и хвала такому отношению к реквизиторам, гримёрам, костюмерам, осветителям. Без специалистов технических цехов не состоится ни одного спектакля.

Также театр ежегодно пополняет коллектив молодыми артистами-выпускниками, в этом году в труппу приняты три человека. А ещё руководство решило пригласить новых режиссёров и новых авторов для того, чтобы формировать свежий репертуар. Смелое решение, возможно в скором времени на сцене Малого театра появятся пьесы современных, молодых драматургов, которые в будущем по мастерству вырастут до Гоголя и Островского…

Отметят юбилей худрука

Сезон театра будет знаменателен не только новыми постановками, но и двухсотлетием юбилеем здания Малого театра который отметит труппа этой осенью

26 сентября состоится большая пресс-конференция с презентации мультимедийного фильма, посвящённого истории театра, а также в этот день откроется масштабная выставка ряд экспонатов, которые будут демонстрироваться впервые

269-й сезон откроется 31 августа спектаклями "Ревизор" на основной сцене и "Тайнами Мадридского двора" на сцене на Большой Ордынке.

А в будущем сезоне в 2025 году ожидается 90-летие Юрия Мефодьевича Соломина, и эту дату театр не обойдёт стороной. С 18 июня в день 90-летия всеми любимого актера и режиссера для всех желающих откроется его рабочий кабинет, и пройдут просветительные экскурсии, которые познакомят с жизнью и творчеством незабвенного Юрия Соломина.

"Мы обязательно отметим это событие, — сказала в заключении директор Малого театра Тамара Михайлова, — и сделаем юбилей с большой душой".

Уточнения

Госуда́рственный академи́ческий Ма́лый теа́тр Росси́и — драматический театр в Москве. Один из старейших театров России, сыгравший выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры. Первый спектакль в нём состоялся 14 (26) октября 1824 года. Комплекс зданий театра расположен в центре Москвы по адресу: Театральный проезд, д. 1.



Ю́рий Мефо́дьевич Соло́мин (18 июня 1935, Чита, Восточно-Сибирский край — 11 января 2024, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог и государственный деятель, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России (с 1988 года до конца жизни).



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