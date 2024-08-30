Боррель сделал выговор коллегам по ЕС за то, что они не хотят воевать с Россией

Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе

Итоги встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе говорят о том, что Украине не удастся втянуть страны НАТО в прямой конфликт с РФ.

Фото: Questions and Answers with EU Foreign Policy Chief Josep Borrell by European Parliament from EU is licensed under https://flickr.com/photos/36612355@N08/52359673259

Каждый в ЕС решает сам, давать ли Украине право бить по России своим оружием

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важные заявления по итогам неформальной встречи 29 августа министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Неформальная — потому что официальная должна была состояться в Будапеште. Сообщается, что 13 из 27 государств — членов ЕС хотели, чтобы саммит прошёл в столице Венгрии, председательствующей в ЕС, и только пять были категорически против этой идеи. Один только этот факт говорит о серьёзных проблемах с консенсусом в союзе. На встрече присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Боррель сообщил, что министры не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Киеву оружия для дальних ударов по территории России. Боррель призывал министров стран ЕС такое разрешение дать. Его поддержали

Франция,

Швеция,

Латвия,

Нидерланды

и Польша.

Против выступили

Венгрия

и Словакия.

"В конечном итоге, вывод в основном заключается в том, что это национальное решение, и государства-члены хотят сохранить его как национальное решение, и каждое из них примет решение, которое сочтёт нужным", — сказал Боррель.

Как сообщает Politico, между венгерским министром Петером Сийярто и Боррелем по этому вопросу произошла "ссора".

Но не только с ним, поссорился Боррель и с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией и не должен туда входить необдуманными разрешениями.

Также Боррель сказал, что министры не нашли решения для разблокировки 6,6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира. Это означает, что эти сворованные деньги из "налога на прибыль" от размещения в ЕС российских активов не пойдут на стимулирование европейских поставок оружия, как предполагалось.

Ввода контингента НАТО на Украину не будет

Министры договорились, что обучение украинских военных будет проходить максимально близко к Украине, но не на её территории, заявил Боррель:

"Я предложил создать маленький координационный центр в Киеве, который позволит координироваться напрямую по вопросам тренировочной миссии".

Это означает, что планы по вводу контингента НАТО на Украину под видом инструкторов отложены.

Обещаете много, помогаете мало

Боррель был недоволен затягиванием поставок военной помощи Украине. По его словам, ЕС на данный момент передал Украине 700 тысяч снарядов 155-мм калибра, хотя обещал миллион к прошлому марту. И не только снаряды недопоставил ЕС, а также системы ПВО и другое оружие.

Вероятно, эта тенденция сохранится. На поле боя Украина уже сожгла советскую и устаревшую европейскую технику, а новую никто ей не даст, если взамен США не поставят союзникам свою. Пример — Польша, которая на прошлой неделе отказалась передавать ВСУ свои МиГи и сбивать над Украиной российские ракеты и дроны.

Также Боррель был крайне возмущён обходом санкций Россией и обвинил в этом страны ЕС.

"Если мы хотим бороться с обходом (санкций), это должно начаться дома", — сказал он.

Это свидетельствует о том, что на словах в ЕС все молодцы и санкционируют Россию, но тайком торгуют с ней и прямо, и через третьи страны.

В ЕС есть ядро стран, которые чётко против войны с РФ

Очевидно, что задача Украины по втягиванию стран НАТО в конфликт с Россией нереализуема исходя из того, что решение в ЕС принимается консенсусом и есть ядро стран, которые упорно этому сопротивляются.

Если этого втягивания не произойдёт, то Украина будет повержена, а вместе с ней и НАТО. Но ничего страшного, будет новая Европа, и не будет мирового жандарма.

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Уточнения

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Жозе́п Борре́ль Фонте́льес (род. 24 апреля 1947, Побла-де-Сегур, Каталония, Испания) — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов (ПЕС). С 7 июня 2018 года по 30 ноября 2019 года занимал должность министра иностранных дел в испанском правительстве Педро Санчеса. = Литература = Волкова Г. И. Borrell Fontelles, Josep // Учебный испанско-русский лингвострановедческий словарь-справочник. — М. : Высш. шк., 2006. — С. 92—93. — 656 с. — ISBN 5-06-004248-0.



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