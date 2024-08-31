Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров

Чем "склеить" котлетный фарш, не добавляя в него яйца

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — это один из самых популярных ингредиентов, который используется для "склеивания" котлетной массы, чтобы котлеты не разваливались во время жарки. Однако этот компонент может привести к тому, что готовое блюдо станет чересчур жёстким, что не всегда желаемо. Если вы хотите сохранить мягкость и сочность котлет, есть несколько альтернативных способов.

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Что добавить в фарш, чтобы котлеты не разваливались:

Манная крупа

Один из лучших заменителей яиц для "склеивания" котлет — это манная крупа. Благодаря манке котлетная масса приобретает нужную консистенцию, при этом оставаясь мягкой и сочной. Манка отлично впитывает жидкость, сохраняя в котлетах мясной сок, что делает их особенно нежными. На каждые 200 граммов фарша достаточно добавить одну столовую ложку манной крупы. После добавления манки фарш нужно оставить на 10-15 минут, чтобы крупа набухла и "связала" все ингредиенты.

Репчатый лук

Ещё один важный компонент, который помогает удерживать котлеты вместе, — это репчатый лук. Лук не только придаёт котлетам аромат и вкус, но и помогает сохранить их форму благодаря своей естественной влажности и текстуре. Лук следует измельчить и равномерно перемешать с фаршем.

Эти простые добавки помогут вам приготовить котлеты, которые будут нежными и сочными, сохраняя при этом свою форму во время жарки.