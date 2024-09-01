А разы вкуснее и полезнее магазинного: готовим дома яблочный квас из четырёх ингредиентов

Яблочный квас: готовится на основе яблочного сока, дрожжей и сахара

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный квас — освежающий напиток, который легко приготовить дома. Этот рецепт прост и быстр в исполнении, а результат порадует вас приятным яблочным вкусом и лёгкой ноткой сладости.

Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

1 литр яблочного сока;

3 литра воды;

200-300 грамм сахара;

0,5-1 чайная ложка сухих дрожжей.

Приготовление

Вскипятите воду, добавьте сахар и варите до полного растворения. Остудите воду до температуры 35-38 градусов. Добавьте дрожжи и перемешайте. Влейте яблочный сок и снова перемешайте. Разлейте жидкость по бутылкам, оставив 5 см свободного пространства. Оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре для брожения. В прохладе квас созревает немного дольше, до 2 дней. Его на этом тапе уже можно пить, но если квас постоит в холодильнике ещё одни сутки и настоится, он будет ещё вкуснее. Охладите готовый квас в холодильнике и подавайте в стаканах.

Этот напиток идеально подходит для утоления жажды и в жаркий день, и осенью, и в любое другое время года.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре. Происходит из Центральной Азии, где до сих пор произрастает дикорастущий предок яблони домашней — яблоня Сиверса. На сегодняшний день существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в различных климатических условиях. По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.



Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

