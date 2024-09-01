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А разы вкуснее и полезнее магазинного: готовим дома яблочный квас из четырёх ингредиентов

Яблочный квас: готовится на основе яблочного сока, дрожжей и сахара
1:16
Еда

Яблочный квас — освежающий напиток, который легко приготовить дома. Этот рецепт прост и быстр в исполнении, а результат порадует вас приятным яблочным вкусом и лёгкой ноткой сладости.

Яблочный квас: готовится на основе яблочного сока, дрожжей и сахара
Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 1 литр яблочного сока;
  • 3 литра воды;
  • 200-300 грамм сахара;
  • 0,5-1 чайная ложка сухих дрожжей.

Приготовление

  1. Вскипятите воду, добавьте сахар и варите до полного растворения.
  2. Остудите воду до температуры 35-38 градусов.
  3. Добавьте дрожжи и перемешайте.
  4. Влейте яблочный сок и снова перемешайте.
  5. Разлейте жидкость по бутылкам, оставив 5 см свободного пространства.
  6. Оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре для брожения. В прохладе квас созревает немного дольше, до 2 дней. Его на этом тапе уже можно пить, но если квас постоит в холодильнике ещё одни сутки и настоится, он будет ещё вкуснее.
  7. Охладите готовый квас в холодильнике и подавайте в стаканах.

Этот напиток идеально подходит для утоления жажды и в жаркий день, и осенью, и в любое другое время года.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлёбок русской кухни (окрошка, ботвинья и др.).

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную. Размер красных, зелёных, жёлтых или оранжевых шаровидных плодов 5—13 см в диаметре. Происходит из Центральной Азии, где до сих пор произрастает дикорастущий предок яблони домашней — яблоня Сиверса. На сегодняшний день существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в различных климатических условиях. По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей стойкостью.

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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