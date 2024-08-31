Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму

Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт

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Лечо из болгарского перца — это одна из самых популярных заготовок на зиму, и у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Но можно ли приготовить эту вкусную закуску всего за 30 минут? Оказывается, да! Вот простой и быстрый рецепт, который поможет вам сделать лечо за короткое время.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Помидоры — 6 кг

Перец болгарский — 1,5 кг

Соль — 1 ст. л

Сахар — 1 стакан

Растительное масло — 1 стакан

Уксус 9% — 5,5 ст. л.

Инструкция по приготовлению:

Подготовка томатного пюре

Начните с нарезки чистых помидоров на половинки или четверти. Затем пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере до однородного состояния. Полученное пюре можно дополнительно протереть через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Готовое томатное пюре вылейте в большую кастрюлю.

Добавление приправ

В кастрюлю с томатным пюре добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения на среднем огне.

Подготовка и добавление перца

Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его ломтиками или дольками, как вам больше нравится. Добавьте нарезанный перец в кипящее томатное пюре.

Варка лечо

Варите лечо под крышкой в течение 15 минут, периодически помешивая. После этого добавьте уксус, дайте лечо прокипеть еще минуту, и снимите кастрюлю с огня.

Закатка

Готовое лечо разлейте по заранее стерилизованным банкам, плотно закатайте крышками и переверните банки вверх дном. Оставьте их в таком положении до полного остывания, затем уберите на хранение в прохладное место.

Этот простой рецепт позволяет приготовить вкусное и ароматное лечо всего за 30 минут, и вы сможете наслаждаться его вкусом всю зиму.