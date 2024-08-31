Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли носить собаку в слинге: эксперт Голубев рассказал, как делать это безопасно для питомца
Не одним туризмом: эксперты МЭФ рассказали, как улучшить жизнь людей в Горном Алтае
Впервые в России проведена транскатетерная установка протеза клапана лёгочной артерии
Чем "склеить" котлетный фарш, не добавляя в него яйца
Как ежедневный уход может навредить коже и волосам: советы косметолога
Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде
Персонал иммиграционной службы аэропорта Пхукета освоит русский язык
Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач

Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму

Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
2:04
Еда

Лечо из болгарского перца — это одна из самых популярных заготовок на зиму, и у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Но можно ли приготовить эту вкусную закуску всего за 30 минут? Оказывается, да! Вот простой и быстрый рецепт, который поможет вам сделать лечо за короткое время.

Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • Помидоры — 6 кг
  • Перец болгарский — 1,5 кг
  • Соль — 1 ст. л
  • Сахар — 1 стакан
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Уксус 9% — 5,5 ст. л.

Инструкция по приготовлению:

Подготовка томатного пюре

Начните с нарезки чистых помидоров на половинки или четверти. Затем пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере до однородного состояния. Полученное пюре можно дополнительно протереть через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Готовое томатное пюре вылейте в большую кастрюлю.

Добавление приправ

В кастрюлю с томатным пюре добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты и доведите смесь до кипения на среднем огне.

Подготовка и добавление перца

Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его ломтиками или дольками, как вам больше нравится. Добавьте нарезанный перец в кипящее томатное пюре.

Варка лечо

Варите лечо под крышкой в течение 15 минут, периодически помешивая. После этого добавьте уксус, дайте лечо прокипеть еще минуту, и снимите кастрюлю с огня.

Закатка

Готовое лечо разлейте по заранее стерилизованным банкам, плотно закатайте крышками и переверните банки вверх дном. Оставьте их в таком положении до полного остывания, затем уберите на хранение в прохладное место.

Этот простой рецепт позволяет приготовить вкусное и ароматное лечо всего за 30 минут, и вы сможете наслаждаться его вкусом всю зиму.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Северо-западный силовой альянс уверен, что истинные болельщики поддержат фестиваль
Какие бренды лидируют на китайском автомобильном рынке
В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
Главные ошибки при приготовлении "Оливье" и как их избежать
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.