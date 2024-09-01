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Стало известно, сколько туристов посетили Крым в 2024 году

Туристы стали чаще отдыхать в Крыму, чем годом ранее
1:06
Туризм

За 8 месяцев 2024 года Крым посетили более 4-х миллионов туристов. Это на 20% больше результата аналогичного периода 2023-го, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Туристы стали чаще отдыхать в Крыму, чем годом ранее
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

По его словам, в Крыму только за лето отдохнули более 3-х миллионов человек. Большинство путешественников прибыло в республику по Крымскому мосту на автомобилях или автобусах (64,4%). При этом значительное число туристов побывало на южном берегу полуострова (54% от их общего количества).

"Рост спроса на Крым стал главной тенденцией уходящего лета на Черноморском побережье нашей страны. Впереди бархатный сезон и сезон здоровья. Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают свою работу", — заключил Сергей Аксёнов.

Ранее Pravda.Ru писала, что в крымских отелях ожидаются крупные распродажи.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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