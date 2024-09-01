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Россиянам продлили освобождение от сдачи биометрии при оформлении виз в Китай

Китай разрешил россиянам не сдавать биометрию при оформлении виз до конца 2025 года
0:49
Туризм

КНР продлила для российских туристов освобождение от сдачи отпечатков пальцев при оформлении виз в страну. Соответствующая информация опубликована на сайте китайского визового сервисного центра.

Китай разрешил россиянам не сдавать биометрию при оформлении виз до конца 2025 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сообщается, что граждане России, которые подают документы на однократные и двукратные краткосрочные визы в КНР (сроком до 180 дней), не будут сдавать биометрию с 2 сентября 2024-го по 31 декабря 2025 года. Однако, если путешественники планируют провести в Китае более 180 дней, то им придётся сдавать отпечатки пальцев. 

Ранее предполагалось, что облегчённый порядок будет действовать до конца 2024 года.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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