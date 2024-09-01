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Неоспоримая польза для здоровья фитнес джампинга: почему стоит начать прыгать на батуте

Польза фитнес джампинга для здоровья
1:15
Спорт

Прыжки на батуте — это упражнение для всего тела, которое помогает поддерживать общее состояние здоровья, а физические упражнения являются важным компонентом лимфатической системы. 

Польза фитнес джампинга для здоровья
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Мышечные сокращения и потоотделение разгоняют лимфатическую жидкость

Сокращение мышц перемещает лимфатическую жидкость по лимфатической системе, поэтому любые упражнения, вызывающие сокращение мышц, могут принести пользу лимфатической системе.

Точно так же потоотделение от физических упражнений и движения в целом способствует выведению токсинов через лимфатическую систему.

Фитнес джампинг сжигает калории и ускоряет обмен веществ

Когда вы прыгаете на батуте, вы также сжигаете калории и ускоряете свой метаболизм за счет увеличения частоты сердечных сокращений.

Кардиотренировки снижают стресс и уровень холестерина

Кардиоупражнения, такие как прыжки на батуте, также оказывают огромное положительное влияние на психическое и физическое здоровье: от уменьшения уровня сахара в крови, кровяного давления и холестерина до снижения стресса, тревожности и улучшения качества сна.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Лимфати́ческая систе́ма (лат. systema lymphaticum) — часть сосудистой системы у позвоночных животных, дополняющая сердечно-сосудистую систему. Она играет важную роль в обмене веществ и очищении клеток и тканей организма.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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