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Запрет студий и микроквартир в Москве связали с поручениями президента Путина

Профессор МГСУ Кирилл Кулаков назвал студии жильём для одиноких людей

1:39
Недвижимость

Запрет строительства студий и микроквартир в Москве соответствует поручениям президента Владимира Путина, изложенным в его указе национальных целях развития страны. Такое мнение высказал профессор Московского государственного строительного университета Кирилл Кулаков в комментарии для РИА Недвижимость.

Профессор МГСУ Кирилл Кулаков назвал студии жильём для одиноких людей
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

В четверг было обнародовано письмо Москомэкспертизы о недопустимости строительства домов с квартирами-студиями и квартирами слишком маленькой площади (до 28 кв. м для однокомнатных, до 44 кв. м для двухкомнатных).

"Отказ Москвы от строительства студий и малометражных квартир находится в русле указа президента РФ о национальных целях развития страны", — прокомментировал Кулаков.

Он пояснил, что студии и малогабаритные квартиры "не могут отвечать задачам обеспечения жильём каждого гражданина в объёме не менее 33 квадратных метров".

Кроме того, такие типы недвижимости не способствуют решению демографических проблем. "Это в социальном смысле жильё одиноких людей, которые не планируют заводить семью и рожать детей, либо это жильё для сдачи в аренду", — убеждён эксперт.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев также оценил введённые ограничения в положительном ключе. "Хотите вы строить меньше площадь — можете, но только в апартаментах, а не в жилых помещениях. А в отношении жилья у нас всегда существовала санитарная норма, меньше которой не может быть площадь", — заявил он "Правде.ру".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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