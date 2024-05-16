"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна, сестра певицы Ольги Бузовой, в разговоре с корреспондентом сайта "Страсти" на мероприятии, посвященном 20-летию артистки на телевидении, опровергла слухи о конфликтах с сестрой.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Она рассказала, что между ними сохраняются хорошие отношения.

В ходе встречи, на которую Ольга пригласила коллег, друзей и журналистов, Анна выразила свои чувства к сестре, отмечая, что очень любит её и гордится тем, что Ольга — потрясающий и открытый человек. Анна также упомянула, что звездный статус Ольги не влияет на их отношения.

"Она потрясающий человек, очень добрая и открытая. Вся эта звездность, она ко мне не имеет никакого отношения", — рассказала Анна.

На вопрос журналистов о возможных конфликтах между сестрами, Анна пояснила, что, хотя конфликты не редкость в любых отношениях, в их случае с Ольгой сейчас все стабильно и хорошо.