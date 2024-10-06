Удивительный способ сделать кальций из золы доступным для растений

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола — одно из любимых удобрений опытных дачников. Несгоревшие древесные остатки богаты калием, фосфором, магнием, бором, марганцем и другими элементами, необходимыми растениям. Но есть нюанс: в золе также содержится кальций, однако в форме, труднодоступной для садовых культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0

Опытные огородники нашли способ извлечь из золы "быстрый" кальций. Для этого золу "гасят" с помощью воды и уксуса. Процесс довольно прост: на ведро насыпают около 200 граммов пепла и заливают почти до краёв простой водой. Затем в смесь добавляют полстакана уксуса, перемешивают и оставляют на 120 минут.

После этого настой готов к использованию: полив проводится под корень, и на каждое растение расходуется не более 1 литра жидкости.

Уксус вступает в реакцию с золой, делая кальций более доступным для растений и ускоряя его воздействие.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

