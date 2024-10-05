Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки

Если вы поститесь или придерживаетесь вегетарианской диеты, это не повод отказываться от любимого яблочного пирога. Традиционная шарлотка включает яйца и молоко, но их можно исключить, сохранив вкус и нежность. Попробуйте приготовить постный вариант шарлотки, который подойдет всем, кто избегает продуктов животного происхождения.
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM
Ингредиенты:
Мука — 220 г
Вода — 200 мл
Цедра лимона — 1 ч. л.
Растительное масло — 90 мл
Яблоки — 4 шт.
Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
Сахар — 140 г
Щепотка соли
Ванилин — по вкусу
Сахарная пудра — для украшения
Приготовление:
В теплой воде растворите сахар, ванилин и соль. Добавьте растительное масло и цедру лимона.
Смешайте с разрыхлителем, а затем, постепенно помешивая, введите просеянную муку. В итоге тесто должно быть гладким и чуть густоватым.
Очистите яблоки, нарежьте крупными кубиками и добавьте в тесто, тщательно перемешав.
Форму для выпечки слегка присыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание и подгорание.
Вылейте тесто в форму и выпекайте в предварительно разогретой до 190°С духовке примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — если она выходит сухой, пирог готов.
Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой перед подачей.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.