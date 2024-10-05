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Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки

1:35
Еда

Если вы поститесь или придерживаетесь вегетарианской диеты, это не повод отказываться от любимого яблочного пирога. Традиционная шарлотка включает яйца и молоко, но их можно исключить, сохранив вкус и нежность. Попробуйте приготовить постный вариант шарлотки, который подойдет всем, кто избегает продуктов животного происхождения.

Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

  • Мука — 220 г
  • Вода — 200 мл
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 90 мл
  • Яблоки — 4 шт.
  • Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
  • Сахар — 140 г
  • Щепотка соли
  • Ванилин — по вкусу
  • Сахарная пудра — для украшения

Приготовление:

  1. В теплой воде растворите сахар, ванилин и соль. Добавьте растительное масло и цедру лимона.
  2. Смешайте с разрыхлителем, а затем, постепенно помешивая, введите просеянную муку. В итоге тесто должно быть гладким и чуть густоватым.
  3. Очистите яблоки, нарежьте крупными кубиками и добавьте в тесто, тщательно перемешав.
  4. Форму для выпечки слегка присыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание и подгорание.
  5. Вылейте тесто в форму и выпекайте в предварительно разогретой до 190°С духовке примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — если она выходит сухой, пирог готов.
  6. Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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