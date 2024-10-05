Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы поститесь или придерживаетесь вегетарианской диеты, это не повод отказываться от любимого яблочного пирога. Традиционная шарлотка включает яйца и молоко, но их можно исключить, сохранив вкус и нежность. Попробуйте приготовить постный вариант шарлотки, который подойдет всем, кто избегает продуктов животного происхождения.

Фото: Adobe Stock by O.B., PDM

Ингредиенты:

Мука — 220 г

Вода — 200 мл

Цедра лимона — 1 ч. л.

Растительное масло — 90 мл

Яблоки — 4 шт.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Сахар — 140 г

Щепотка соли

Ванилин — по вкусу

Сахарная пудра — для украшения

Приготовление:

В теплой воде растворите сахар, ванилин и соль. Добавьте растительное масло и цедру лимона. Смешайте с разрыхлителем, а затем, постепенно помешивая, введите просеянную муку. В итоге тесто должно быть гладким и чуть густоватым. Очистите яблоки, нарежьте крупными кубиками и добавьте в тесто, тщательно перемешав. Форму для выпечки слегка присыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание и подгорание. Вылейте тесто в форму и выпекайте в предварительно разогретой до 190°С духовке примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой — если она выходит сухой, пирог готов. Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

