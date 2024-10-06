Чеснок может помочь защитить от рака, уверяет врач Александр Мясников

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что чеснок — это простой продукт, у которого есть антионкологические свойства. В программе "О самом главном" он отметил, что чеснок известен своими противомикробными качествами и другими полезными эффектами.

Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Чеснок богат антиоксидантами и часто упоминается как средство, способное поддерживать здоровье. Мясников подчеркнул, что многие выбирают чеснок за его способность снижать уровень холестерина, а также помогать при аритмии и других заболеваниях. Особенно полезен чеснок в сезон простуд.

Ранее другой врач, эндокринолог-диетолог Оксана Михалева, поделилась информацией о гранате. Она отметила, что этот фрукт также может быть полезен при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях благодаря своим антиоксидантным и антимикробным свойствам. Гранат положительно влияет на состояние кожи.

Кроме того, врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что для защиты от рака кишечника полезны овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы. Эти продукты содержат клетчатку, которая помогает очищать организм и поддерживать иммунитет.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



