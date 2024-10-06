Чеснок может помочь защитить от рака, уверяет врач Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что чеснок — это простой продукт, у которого есть антионкологические свойства. В программе "О самом главном" он отметил, что чеснок известен своими противомикробными качествами и другими полезными эффектами.
Чеснок богат антиоксидантами и часто упоминается как средство, способное поддерживать здоровье. Мясников подчеркнул, что многие выбирают чеснок за его способность снижать уровень холестерина, а также помогать при аритмии и других заболеваниях. Особенно полезен чеснок в сезон простуд.
Ранее другой врач, эндокринолог-диетолог Оксана Михалева, поделилась информацией о гранате. Она отметила, что этот фрукт также может быть полезен при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях благодаря своим антиоксидантным и антимикробным свойствам. Гранат положительно влияет на состояние кожи.
Кроме того, врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что для защиты от рака кишечника полезны овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы. Эти продукты содержат клетчатку, которая помогает очищать организм и поддерживать иммунитет.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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