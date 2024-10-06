Вакцина от обезьяньей оспы получила одобрение ВОЗ

ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы, разработанную в Дании. Вакцина прошла процедуру предварительной квалификации, которая позволяет внести её в официальный перечень медикаментов, рекомендуемых для закупки развивающимися странами.

Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера, PDM

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эта вакцина стала важным шагом в борьбе с обезьяньей оспой, особенно учитывая текущие вспышки заболевания в Африке. В дальнейшем, она станет важным средством предотвращения распространения вируса и в других регионах мира.

В июле 2022 года ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передаётся при тесном контакте и чаще всего сопровождается лёгкими симптомами, но в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Кроме того, недавно в западной части Индии зафиксирована вспышка неизвестной лихорадки, от которой скончались 15 человек. Специалисты считают, что это не инфекционное заболевание, а его возможное начало совпало с сильными ливнями и наводнениями, которые накрыли регион.

Уточнения

О́спа обезья́н - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.





Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния - самостоятельная международная организация, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.



