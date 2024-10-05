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Пищевая сода — незаменимый помощник для автомобилистов

Пищевая сода в автомобиле: полезные советы для водителей
1:46
Авто

Водители со стажем знают, что в бардачках и других отсеках их машин можно найти самые разные предметы, порой совсем не связанные с автомобилем. Некоторые из них действительно могут пригодиться в дороге.

Пищевая сода в автомобиле: полезные советы для водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, у многих в машине есть пакетики с силикогелем для поглощения влаги. Но иногда можно наткнуться и на менее очевидные вещи, такие как пищевая сода. Казалось бы, что может понадобиться в машине от этой привычной кухонной добавки? А вот несколько секретов, как она может вам помочь.

Первый секрет

Пищевая сода в сочетании с клеем — отличное средство для ремонта пластиковых деталей. Если нужно быстро заклеить трещину, налейте в неё суперклей или "Момент", а затем посыпьте содой. Этот процесс нужно повторить несколько раз, чтобы произошла реакция полимеризации. Обратите внимание: использовать этот метод можно только для пластика.

Второй секрет

Хотите придать блеск шинам? Для этого подойдёт паста из соды и воды. Смешайте 100 грамм соды и 100 миллилитров воды, нанесите смесь на щётку и почистите шины — результат вас удивит.

Третий секрет

Содой можно даже удалять застарелые пятна на стёклах. Растворите 25 грамм соды в 200 миллилитрах воды, нанесите раствор на стёкла с помощью пульверизатора, оставьте на минуту, а затем протрите чистой салфеткой.

Четвёртый секрет

Сода отлично справляется с неприятными запахами, не только в доме, но и в автомобиле. Просто насыпьте её на источник запаха, оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте. Запах исчезнет!

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия  пищева́я со́да — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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