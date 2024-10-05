Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Благоухающая шарлотка на кефире — это классический и простой домашний десерт, который нежно тает во рту и радует своим ароматом. Этот рецепт приготовления шарлотки из яблок, кефира и других доступных ингредиентов подарит вам чудесный десерт для чаепития в кругу семьи или на праздничном столе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления вам понадобятся:

4 яблока,

3 яйца,

200 мл кефира,

400 г муки,

200 г сахара,

1 ч. л. соды,

1 ч. л. лимонного сока,

растительное масло для смазывания формы.

Приготовление

Вымойте и обсушите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их — половину кубиками, половину — ломтиками. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир и соду, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, тщательно смешивая, чтобы получилось однородное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму, смажьте её маслом и выложите тесто. Распределите на тесте кубики яблок, затем заливайте оставшимся тестом и украсьте ломтиками яблок. Выпекайте шарлотку около 40 минут до золотистой корочки.

Этот рецепт превосходного десерта обязательно понравится всем гурманам в вашей семье. Наслаждайтесь ярким вкусом и ароматом этой прекрасной шарлотки на кефире!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

