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Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту

1:29
Еда

Благоухающая шарлотка на кефире — это классический и простой домашний десерт, который нежно тает во рту и радует своим ароматом. Этот рецепт приготовления шарлотки из яблок, кефира и других доступных ингредиентов подарит вам чудесный десерт для чаепития в кругу семьи или на праздничном столе.

Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления вам понадобятся:

  • 4 яблока,
  • 3 яйца,
  • 200 мл кефира,
  • 400 г муки,
  • 200 г сахара,
  • 1 ч. л. соды,
  • 1 ч. л. лимонного сока,
  • растительное масло для смазывания формы.

Приготовление

  1. Вымойте и обсушите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их — половину кубиками, половину — ломтиками.
  2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир и соду, перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте муку, тщательно смешивая, чтобы получилось однородное тесто.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Подготовьте форму, смажьте её маслом и выложите тесто.
  6. Распределите на тесте кубики яблок, затем заливайте оставшимся тестом и украсьте ломтиками яблок.
  7. Выпекайте шарлотку около 40 минут до золотистой корочки.

Этот рецепт превосходного десерта обязательно понравится всем гурманам в вашей семье. Наслаждайтесь ярким вкусом и ароматом этой прекрасной шарлотки на кефире!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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