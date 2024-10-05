Благоухающая шарлотка на кефире — это классический и простой домашний десерт, который нежно тает во рту и радует своим ароматом. Этот рецепт приготовления шарлотки из яблок, кефира и других доступных ингредиентов подарит вам чудесный десерт для чаепития в кругу семьи или на праздничном столе.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
Этот рецепт превосходного десерта обязательно понравится всем гурманам в вашей семье. Наслаждайтесь ярким вкусом и ароматом этой прекрасной шарлотки на кефире!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.