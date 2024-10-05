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Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
1:37
Авто

Для безопасного вождения и хорошего обзора лобовое стекло автомобиля должно всегда оставаться чистым. С загрязнениями снаружи обычно всё просто: стеклоомывающая жидкость и дворники отлично справляются с этой задачей. Однако, внутренняя сторона стекла требует большего внимания. Здесь нет очистителей, а использование агрессивных химических средств может быть небезопасным.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Игнорировать проблему нельзя — со временем на стекле скапливается пыль, которая образует плёнку и существенно ухудшает видимость, что может стать серьёзной помехой для безопасного управления. Особенно это актуально для тех водителей, которые курят в салоне автомобиля: никотин и другие продукты сгорания ещё больше загрязняют стекло.

Средства, которые использовать не рекомендуется


Нельзя применять нашатырный спирт: его пары могут быть опасны для здоровья пассажиров. По той же причине не стоит использовать уксусный раствор. Мыльная вода также не является хорошим выбором, так как она может оставить разводы и ухудшить прозрачность.

Как решить проблему


Оптимальный вариант — использование средства для мытья стёкол, которое обычно применяют для очистки окон и зеркал. Его достаточно распылить на стекло и протереть. Однако важна не только правильная жидкость, но и то, чем вы будете её удалять: лучше всего использовать бумажные полотенца или газетную бумагу — так вы избежите разводов и получите идеально чистую поверхность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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