Для безопасного вождения и хорошего обзора лобовое стекло автомобиля должно всегда оставаться чистым. С загрязнениями снаружи обычно всё просто: стеклоомывающая жидкость и дворники отлично справляются с этой задачей. Однако, внутренняя сторона стекла требует большего внимания. Здесь нет очистителей, а использование агрессивных химических средств может быть небезопасным.
Игнорировать проблему нельзя — со временем на стекле скапливается пыль, которая образует плёнку и существенно ухудшает видимость, что может стать серьёзной помехой для безопасного управления. Особенно это актуально для тех водителей, которые курят в салоне автомобиля: никотин и другие продукты сгорания ещё больше загрязняют стекло.
Нельзя применять нашатырный спирт: его пары могут быть опасны для здоровья пассажиров. По той же причине не стоит использовать уксусный раствор. Мыльная вода также не является хорошим выбором, так как она может оставить разводы и ухудшить прозрачность.
Оптимальный вариант — использование средства для мытья стёкол, которое обычно применяют для очистки окон и зеркал. Его достаточно распылить на стекло и протереть. Однако важна не только правильная жидкость, но и то, чем вы будете её удалять: лучше всего использовать бумажные полотенца или газетную бумагу — так вы избежите разводов и получите идеально чистую поверхность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.