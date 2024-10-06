Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня на премии "SKI BUSINESS AWARDS". Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём Telegram-канале.
Результаты премии объявили на форуме туристических территорий в Минеральных Водах. Известно, что Шерегеш победил в двух номинациях — "Лучший курорт выходного дня" и "Лучший горнолыжный курорт Сибирского федерального округа". Кроме того, курорт Горная Салага разделил первое место с Эльбрусом в номинации "Самый спортивный ГЛК [горнолыжный комплекс — ред.] России".
Ранее Pravda.Ru писала, что открытие зимнего сезона на курорте Шерегеш запланировано на ноябрь.
Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.
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