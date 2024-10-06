Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хроническая усталость при ковиде
Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье
Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение
ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы
Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения
Дело раскрыто: ученые раскрыли, что у гекконов есть шестое чувство
Двигатели Toyota, прошедшие миллион километров: список проверенных моторов

Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня

0:45
Туризм

Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня на премии "SKI BUSINESS AWARDS". Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своём Telegram-канале.

Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Результаты премии объявили на форуме туристических территорий в Минеральных Водах. Известно, что Шерегеш победил в двух номинациях — "Лучший курорт выходного дня" и "Лучший горнолыжный курорт Сибирского федерального округа". Кроме того, курорт Горная Салага разделил первое место с Эльбрусом в номинации "Самый спортивный ГЛК [горнолыжный комплекс — ред.] России".

Ранее Pravda.Ru писала, что открытие зимнего сезона на курорте Шерегеш запланировано на ноябрь.

Уточнения

Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Тыква на вашем столе круглый год: секреты хранения и приготовления
Садоводство, цветоводство
Тыква на вашем столе круглый год: секреты хранения и приготовления Аудио 
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Последние материалы
Хроническая усталость при ковиде
Дружба — ключ к счастью: новое исследование раскрывает секреты благополучия молодых людей
Зачем ждать перед запуском мотора: особенности современных авто
Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье
Учёные назвали продукты, которые могут ускорить старение
ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы
Как подготовить малину к зиме: выбираем лучшие удобрения
Шерегеш признали лучшим курортом выходного дня
Дело раскрыто: ученые раскрыли, что у гекконов есть шестое чувство
Двигатели Toyota, прошедшие миллион километров: список проверенных моторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.