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Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье

1:46
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Отшелушивание — важная часть ухода за кожей, помогающая стимулировать её обновление и поддерживать здоровый вид. Клетки кожи обновляются за 30 дней, но с возрастом этот процесс замедляется, что приводит к тусклому цвету лица. Пилинги и скрабы удаляют омертвевшие клетки, раскрывая молодую кожу и улучшая её восприятие уходовых средств. Существуют два типа пилингов — химические и механические. Химические делятся на кислотные и ферментные, которые работают с помощью кислот (AHA, BHA, PHA) или ферментов (например, бромелайн и папаин). Эти типы мягко удаляют омертвевшие клетки и подходят для разных типов кожи. Ферментные пилинги рекомендованы для чувствительной кожи, так как они минимизируют риск раздражения.

Как отшелушивание помогает вернуть коже сияние и здоровье
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Механические пилинги, такие как скрабы, помогают удалять загрязнения с помощью физических частиц — кремния или сфер воска жожоба. Эти средства лучше подходят для жирной и комбинированной кожи. Для лучшего эффекта можно комбинировать химические и механические пилинги, усиливая процесс отшелушивания.

Оптимальная частота эксфолиации зависит от типа кожи: раз в неделю для сухой и чувствительной кожи и два раза — для жирной и комбинированной. Чрезмерное отшелушивание может повредить защитный барьер, делая кожу уязвимой к внешним воздействиям, поэтому важно соблюдать меру и всегда защищать кожу с помощью SPF после процедуры. Регулярное отшелушивание придаёт коже гладкость, улучшает цвет лица и помогает корректировать мелкие морщины.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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