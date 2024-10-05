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Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури

1:19
Еда

Тесто на кефире завоевало любовь многих хозяек благодаря своей универсальности. Оно подходит для приготовления разнообразных блюд — от пирогов и булочек до рулетов, пиццы и даже хачапури.

Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, CC BY-SA 3.0

Одним из главных преимуществ такого теста является то, что для его приготовления не нужны дрожжи. Несмотря на это, тесто получается воздушным, пористым и мягким — настоящая находка для тех, кто хочет готовить вкусные и быстрые домашние блюда. А сделать его совсем несложно.

Для приготовления вам понадобятся: 600 г муки, 500 г кефира, пять столовых ложек растительного масла, одна столовая ложка сахара, а также по чайной ложке разрыхлителя и соли.

Начните с того, что смешайте кефир с солью, сахаром и растительным маслом. Затем просейте в эту массу муку. В результате тесто должно получиться упругим и гладким. Оставьте его при комнатной температуре на 20 минут, чтобы оно отдохнуло.

После этого можно добавлять начинку и отправлять изделие в духовку. При температуре 180°C тесто на кефире пропечется примерно за 40 минут, становясь мягким и ароматным.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). Тесто содержит белки, углеводы, жиры, кислоты, соли и другие вещества, находящиеся в различном состоянии в виде ограниченно набухающих коллоидов, суспензий и растворов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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